Departamento di Impuesto ta sigui parti e plachinan den un forma structura

Durante e siman aki Departamento di Impuesto lo sigui parti e plachinan den un forma structura. Numbernan na turno e siman aki ta A-50001 te cu A-65000. Automobilistanan cu no a alcansa pa busca nan plachi diasabra ultimo via e Drive-Thru tin e oportunidad pa busca esaki via e servicio di Walk-In. Entrante dialuna awor 13 di juli te cu diahuebs 16 di juli 2020 clientenan por acudi na nos oficina principal na Camacuri y no na e edificio anexo unda normalmente nos ta parti plachi. E orario pa e servicio di Walk-In ta di 7:45am te cu 11:30am y 1:15pm te cu 5:00pm.

Ta pidi tur contribuyente pa presenta e documentonan rekeri manera comprobante di pago di Departamento di Impuesto y seguro di auto valido na momento di busca e plachinan. Nos ta recorda nos contribuyentenan cu nos tin cu mantene nos mes na e reglanan di distanciamento social pa nos mesun salud y bienestar.

Comments

comments