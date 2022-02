Departamento di Impuesto (DIMP), despues di preparacion amplio, ta inicia e siman aki cu e prome reunionnan den cuadro di reforma fiscal. “Un momento historico den nos pais y den e trayectoria di reformanan cu a wordo acorda segun acuerdonan bilateral cu Hulanda,” segun Director di Departamento di Impuesto, Luenne Gomez-Pieters ta expresa.

DIMP tin un aña caba preparando segun e ritmo di trabao cu e Pakete Nacional (Landspakket) a pone pa pais Aruba cumpli cu ne. Awor a yega e momento importante caminda Departamento di Impuesto a haya e mandato oficial di gobierno di Aruba pa por cuminsa papia, informa y delibera cu varios “stakeholder” den e trayecto aki. “Pa asina aki nos por mira si e concepto ta uno practico y husto y si e ta tambe un sistema cu nos tur lo por carga,” segun e director ta splica.

Base amplio di participacion

E reunion lo ta uno informativo y tambe interactivo cu e meta pa stimula participacion di parti di cada stakeholder. Tin diferente stakeholder cu a wordo invita manera ATIA, KVK, Aruba Food & Beverage Association, Jewelers Association y Chinese Association. Esaki ta refleha un representacion hopi amplio di cada sector di nos economia pa asina ey DIMP cu su expertonan por brinda informacion detaya di e reforma fiscal y asina cada un negociante por bay bek cu e informacion cu nan ta ricibi y asesora ki impacto esaki tin of lo por tin den nan negoshi.

“Tambe no lubida nos consumidornan, e resto di nos comunidad, cu tambe lo haya e informacion necesario pa asina aki por compronde con un sistema di BTW ta funciona, kico ta e diferencia entre e sistema di BBO cu nos conoce actualmente ya caba pa hopi aña, desde aña 2007,y kico ta e cambionan cu nos lo mester tene cuenta

cu ne entrante 1 di januari 2023,” sra. Gomez-Pieters ta splica. E expertonan di Departamento di Impuesto ta ekipa y t’ey pa brinda e informacion, pasobra na final di dia DIMP t’ey pa sirbi e pueblo di Aruba cu e informacion necesario pa asina Aruba por ta exitoso como pais y exitoso tambe den ehecucion di tur e cambionan proponi den e Landspakket.

“Data-driven”

Departamento di Impuesto a invita tur “Stakeholder” den forma digital na unda a pidi nan tambe pa comparti nan expectativa pa cu e sesionnan venidero. Den e sondeo aki por a identifica e preocupacion y e sugerencianan den diferente sector, indicando cu mester amplia e base di representacion pa yega na un conclusion husto y den balanse cu bienestar general di pais. Ta remarcabel cu un mayoria di invitado a expresa e necesidad pa adkiri un sistema di impuesto mas simpel na unda tur hende den comunidad mester cumpli of mehora cumplimento como contribuyente di impuesto.

Departamento di Impuesto lo mantene e comunidad di Aruba informa di e desaroyonan den e proximo dianan, pa asina un y tur por adkiri mas conocemento di e materia y asina aporta constructivamente tambe na e proyecto “Reforma Fiscal 2023”. Atraves di e pagina di Facebook di Departamento di Impuesto y e website www.impuesto.aw por lesa e noticianan encuanto e reformanan fiscal cu ta na caminda.

Comments

comments