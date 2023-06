Pa mas cu 40 aña Departamento di Impuesto ta trahando cu atraso den procesamento di cobransa di inkomstenbelasting y primanan social manera AOV/AWW y AZV. Den e luna di mei 2023 a logra elimina e atraso den procesamento di cobransa masal y pa prome bes den historia a logra hinca e datonan di e declaracion di inkomstenbelasting 2021 den sistema, den apenas 5 luna despues di e fecha final di entregamento (5 december 2022). Departamento di Impuesto a paga en total 27,9 miyon florin na restitucion di inkomstenbelasting den aña 2022 y 7,9 miyon florin na restitucion di inkomstenbelasting den e prome kwartaal di aña 2023.

Beneficio pa tur

E logro grandi aki ta nifica cu manera cu un contribuyente entrega su declaracion, mesora ta bay hinca e datonan di su declaracion den e sistema automatisa segun e sistema di “first in, first out”. Aki e fecha di entregamento ta hunga un rol importante. Esnan cu a entrega nan declaracion prome lo ricibi nan cobransa definitivo mas prome tambe. E sistema aki ta funciona positivamente pa e contribuyentenan cu ta spera di haya placa bek (restitucion). Pa esnan cu sa cu nan ta bay tin un suma pa paga, e logro aki tambe ta beneficia nan. E contribuyentenan aki por cuminsa paga mas trempan y no mester warda algun aña mas. Hopi bes ora cu hopi tempo pasa, e situacion financiero di e contribuyente tambe ta cambia, locual por causa un peso financiero mas grandi pa e contribuyente por cumpli cu su pagonan di impuesto na tempo.

Pa e departamento e logro aki ta nifica cu no tin mester di traha mas “den pasado”. Inspector di Impuesto no tin mester di haci pregunta mas riba declaracionnan bieu y Ontvanger no tin mester di cobra impuesto di añanan atras. Pues tanto pa e contribuyentenan como Departamento di Impuesto, e logro aki ta beneficioso. Finalmente Pais Aruba tambe por cumpli di e manera aki cu su ciudadanonan y otro responsabilidadnan financiero.

Dedicacion

E enfoke y dedicacion di tur funcionario di impuesto envolvi cu e maneho structural durante e ultimo ocho añanan, a pone cu awe a logra un “milestone” sumamente importante den historia di Departamento di Impuesto y Pais Aruba, caminda cu a procesa aproximadamente 390.000 formulario durante e periodo aki.

E atrasonan den procesamento di cobransa di inkomstenbelasting ta definitivamente algo di pasado y Departamento di Impuesto ta priminti cu esaki no lo sosode mas. Di awor padilanti e contribuyentenan por conta cu nan restitucion di inkomstenbelasting ta wordo procesa a corto plaso. Pues den e mesun aña cu a entrega e declaracion, den e mesun aña e contribuyente lo haya su cobransa y restitucion.

Awor e siguiente paso ta pa traha riba e atrasonan pa loke ta e cartanan di obhecion. Pa cu esaki e departamento tin un plan di ehecucion aproba door di Hulanda y gobierno di Aruba. Contribuyentenan por ta sigur cu den e lunanan nos dilanti nan ta bay cuminsa haya contesta riba nan obhecion.