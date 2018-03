Departamento di Impuesto ta habri diasabra awo

Departamento di Impuesto ta participa cu diasabra awor, dia 24 di maart, su oficina na Camacuri lo ta habri pa publico for di 9 or mainta te cu 3 or atardi. E servicio lo ta limita y ta valido solamente pa entregamento di e declaracion di inkomstenbelasting 2016, verzamelloonstaat y verzamelstaat opgaaf derden 2017.

Pues lo no ta posibel pa haci pago di impuesto of haya un otro servicio. Di e forma aki Departamento di Impuesto ta spera di yuda mas hopi cliente posibel cu den e dianan aki tin cu entrega e documentonan menciona y cu nan no ta alcansa pa yega na Departamento di Impuesto durante siman.

