Departamento di Impuesto ta enforsa pagamento cu debit card entrante 1 di januari 2021

Despues di un temporada di prueba exitoso y manera anuncia den luna di november ultimo, Departamento di Impuesto (DIMP) ta enforsa pagamento cu debit card oficialmente entrante 1 di januari 2021. Esaki ta nifica cu debit card lo ta e metodo di pago rekeri na e oficina na Camacuri, manera ya caba ta e caso ora di haci pago na un oficina na MFA. No obstante, Departamento di Impuesto lo haci excepcion pa e personanan no-comerciante di edad 60+ pa asina nan por haci pago di impuesto cu cash, pero esaki lo ta posibel unicamente na e oficina na Camacuri.

Awendia pagamento cu placa efectivo por crea situacionnan di vulnerabilidad pa cu criminalidad. Cu e situacion di e actual pandemia di Covid-19, autoridadnan di salubridad publico ta recomenda fuertemente e uzo di debit card of pago online debi cu placa efectivo por yuda transmiti e virus facilmente. Alabes pagamento cu cash ta tarda e proceso di pago y e posibilidad pa haci fout ta aumenta ora ta hopi druk.

Pago online

Departamento di Impuesto ta sigui encurasha e contribuyentenan pa haci pago di impuesto online via Aruba Bank of Banco di Caribe. E sistemanan di e banconan aki ta conecta automaticamente cu e sistemanan di Departamento di Impuesto. E transaccion ta keda registra cu e mesun fecha den e sistema di Departamento di Impuesto. Den esaki mester tene cuenta cu e “cut-off time” di cada banco.

Ora di haci pago online mester scoge e opcion di Bill Payment y no Transfer.

E beneficionan

Haci pago cu debit card of online tin varios beneficio:

– E ta promove seguridad tanto pa e contribuyentenan como e empleadonan di DIMP.

– E ta yuda cumpli cu e normanan stipula door di autoridadnan di salubridad publico na bienestar di henter comunidad.

– E ta promove eficiencia den e dunamento di servicio. E proceso di pago ta sosode hopi mas rapido y ta causa cu e fluho di cliente ta move mas lihe tambe.

Pues entrante 1 di januari 2021 ta unicamente posibel pa haci pago di impuesto cu debit card na tur oficina di Departamento di Impuesto. Solamente persona no-comerciante di edad 60 of mas por paga cu cash na Camacuri.

Departamento di Impuesto ta pidi tur contribuyente pa tuma nota di e participacion aki pa evita cualkier inconveniencia.

