Recientemente nos a organisa un mainta informativo pa un grupo di persona cu recien a cuminsa opera e negoshi di taxi.
Durante e encuentro nos ekipo di control a brinda informacion na e taxistanan nobo tocante inkomstenbelasting, BBO/BAVP/BAZV y e primanan di AOV/AWW y AZV. Alabes a papia di e importancia di tin un bon administracion y e compilacion di un cuenta anual simpel cu ta cuadra cu e tamaño di nan negoshi. Esaki ta un obligacion pa tur esnan cu tin un negoshi, sin laga afo e importancia pa haci declaracion y paga e impuestonan na tempo.
Tawata un encuentro fructifero y por bisa cu e taxistanan tawata hopi interesa pa siña e materianan menciona. E ekipo di DIMP gustosamente a contesta e preguntanan cu nan tawatin y a duna e servicio di registracion di nan negoshi di taxi.
Ta sumamente importante pa e taxistanan aki tin un bon comienso y p’esey e ekipo di DIMP tey pa nan, brindando capacitacion cu informacionnan concreto y specifico.
Departamento di Impuesto no t’ey solamente pa atende nos contribuyentenan na momento cu por tin un fayo den cumplimento cu impuesto, sino tambe na comienso di cada negoshi of actividad economico.
Nos ta brinda e guia necesario pa cada contribuyente por ta existoso no solamente den su negoshi sino tambe pa cu cumplimento cu impuesto.
Nos contribuyentenan por keda pendiente pa mas di e encuentronan informativo aki pa diferente sector di nos economia.