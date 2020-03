Departamento di Impuesto ta atende na un otro forma cu corespondencia

Debi na e situacion di crisis relaciona cu COVID-19, Departamento di Impuesto ta ahustando su operacionnan den diferente area di trabou pa conberti nan mas tanto posibel den forma digital di un manera acelera. Un parti esencial di e operacionnan diario ta e corespondencia cu e departamento ta ricibi y ta manda na e contribuyentenan. Den mayoria caso e documentonan di impuesto ta mara na un fecha final y ta hopi importante pa publico ta na altura di e ahustacionnan cu ta tumando lugar.

Corespondencia den forma digital

Por lo pronto tur corespondencia ta wordo ricibi y manda den forma digital. Den e intercambio di corespondencia ta necesario pa e contribuyente duna su e-mail y number di telefon.

Ta consehabel pa scan e documento den un formato PDF. Si esaki no ta posibel, e ora ta acepta tambe un potret di e documento. E resolucion di e potret mester ta suficiente bon, pa asina e contenido di e documento ta cla.

Preparando e sistema digital

Na e momentonan aki e departamento ta preparando su sistemanan pa asina por entrega of ricibi corespondencia den forma digital. Esaki no ta cla actualmente pa wordo implementa di biaha, pero lo ta cla si dentro di algun dia di trabao.

Departamento di Impuesto lo comunica asina cu e sistemanan ta cla y ta pidi un y tur pa warda un poco y no entrega corespondencia – inclui carta di obhecion (bezwaarschrift) y declaracion (aangifte) – den e dianan aki.

Tur corespondencia cu wordo ricibi lo haya otro fecha

Mientrastanto Departamento di Impuesto kier anuncia si, cu tur corespondencia – inclui carta di obhecion y peticion – lo bay wordo considera cu nan a drenta riba dia 13 di maart 2020. E decision aki ta valido pa tur corespondencia cu e departamento ricibi entre 13 di maart 2020 y 7 di april 2020.

Por ehempel: un carta di obhecion cu bay drenta dia 30 di maart 2020, lo bay haya 13 di maart 2020 como fecha di entrega pa asina niun contribuyente wordo perhudica.

Sistema automatisa

Na e momentonan aki tin hopi cambio tumando lugar. Departamento di Impuesto lo adapta su sistema automatisa pa asina evita cualkier situacion indesea. No obstante, si acaso resulta cu un contribuyente ricibi por ehempel un cobransa adicional debi cu su declaracion a drenta laat, e departamento lo percura pa remedia e situacion.

Departamento di Impuesto ta pidi comprension pa cualkier eventualidad y ta desea pa tur momento tin cooperacion mutuo entre e departamento y su contribuyentenan.

Contacto

Den e dianan aki tin varios contribuyente ta sperando riba por ehempel inkomensverklaring, verklaring van fiscaal gedrag, vermindering loon. Departamento di Impuesto ta yamando tur e personanan aki via telefon y ta pidi nan e-mailadres pa asina por manda e documento via e-mail.

Pa esnan cu mester haci un peticion of tin pregunta, por yama 522 7423 y e funcionario lo duna e informacion y guia necesario.

Sigui tur noticia

Na cualkier momento por tin noticianan importante y pesey pa tur noticia oficial, Departamento di Impuesto ta conseha un y tur pa consulta su website www.impuesto.aw y/of e pagina di Facebook: Departamento di Impuesto. Tambe ta pidi pa download e app ‘BO impuesto’ pa ricibi noticia.

