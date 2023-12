22 di december 2023 Oficina principal na Camacuri

Tur MFA y Postkantoor San Nicolas 7:45 am – 2:00 pm non stop

8:00 am – 2:00 pm non stop

25 y 26 di december 2023 Tur oficina di Departamento di Impuesto Cera

27 y 28 di december 2023 Oficina principal na Camacuri

Tur MFA y Postkantoor San Nicolas 7:45 am – 11:30 am | 1:15 pm – 3:30 pm

8:00 am – 12:00 pm | 1:00 pm – 3:00 pm

29 di december 2023 Oficina principal na Camacuri

Tur MFA y Postkantoor San Nicolas 7:45 am – 1:00 pm non stop

8:00 am – 1:00 pm non stop