Departamento di Impuesto lo cuminsa controla esunnan cu haci negoshi riba Facebook

Pakico ami tin cu cumpli cu ley y otro no ta loke ta ser papia den comercio pa cu e tema di hacimento di negoshi online ultimo temponan aki. Esaki a trece un disgusto den comercio pa cual directora di Departamento di Impuesto (DIMP), Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz ta splica kico DIMP tin pensa di haci al respecto.

Esunnan cu ta cumpli, ta pensa cu pakico nan si mester cumpli mientras cu tin hopi negoshinan cu no ta registra y ta haciendo negoshi nan Aruba. E ora nan tampoco no ta bay paga, ya cu otro nan ta haci negoshi manera nada, mientras cu otronan si mester paga. Pero Sra. Gomes a splica cu DIMP ta trahando ariba esaki.

DIMP tin un team di control, nan tin nan Fiscale Inlichting en Opsporings Team (FIOT). Tambe nan tin un team caminda ta registra negoshinan cu nan ta bezig ta siguiendo e situacion aki, di cerca. Tambe nan a cumisna acerca e negociantenan caba cu ta haciendo negoshi ariba Facebook (Vraag & Aanbod) pa nan registra. Belastingdienst no kier cera niun negoshi, nan kier pa tur hende sa kico ta nan responsabilidad fiscal cu nan tin cu registra na DIMP. SI bo tin hende ta traha den bo negoshi, bo mester paga Loonbelasting, etc.

DIMP kier duna informacion na esunnan cu no sa kico pa haci, pero pa tin un control riba tur esunnan cu ta haci negoshi, tambe duna nan fair share. E ora nan ta haya cu e ta mas husto. E ta mas husto pa tur hende igual. Si un no ta paga, e ora dado momento tur hende por pensa cu por keda sin paga. Esun cu tin negoshi bay registra na Servicio di Impuesto, ya cu tardi of trempan bo ta hayabo confronta cu Departamento di Impuesto.

DIMP ta haciendo control ariba esunnan cu ta haci negoshi ariba Facebook y nan lo traha hunto cu Camara di Comercio, pa guia e negociantenan pa nan por yega na un registracion na Camara di Comercio y na DIMP, pa nan cumpli cu nan declaracionnan y e pagonan.

Un di e motibonan cu no ta registra na DIMP, ta paso cu nan no tin mucho informacion of nan kier scapa di Belasting. Hopi hende ta laga pa despues e registracion na DIMP, of nan no por compronde e formulario. Eynan ta e drempel.

Un negoshi chikito tin un administracion basta simpel, pero si e negoshi crece, e administracion tambe ta crece y con lo mester hink’e den otro. Esey ta loke un Belastingadviseur por yuda e negociante cun’e. Pero Belastingdienst tambe lo por yuda e negociante cu ta bay cuminsa, cu informacion basico. Mester bira mas consciente cu ora cu tin un negoshi, por genera placa, pero belasting tambe ta parti di e ‘businessplan’. Ora di genera placa, lo mester Winstbelasting, BBO, Awa, etc. E placa cu keda genera no por bay gast’e den cosnan di luho, pasobra cu tin cierto gastonan pa cumpli cun’e. Mas y mas ta mira, cu ora cu tur e retrasonan cu tin actualmente keda up to date, DIMP lo bay den bario pa duna informacion na negoshinan cu ta bay start.

Tin hopi hende jong cu tin hopi bon idea pa negoshinan, pero con pa stimula negoshi aki na Aruba. Pero nan ta duda den cuminsa e negoshi, ya cu nan no tin mucho informacion of no tin nocion di con e sistema di belasting ta hinca den otro. Of nan no ta cuminsa of ta cuminsa di manera ilegal.

Tanten cu e negoshi ta cumpli, no tin problema. Na momento cu no cumpli, e negociante ta hay’e den un situacion no deseabel cu DIMP.

E parti di madurez mester bin no solamente di DIMP, pero tambe di parti di parti di e clientenan, segun Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz.