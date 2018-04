Departamento di Impuesto lo bin cu naheffingsaanslag pa Motorrijtuigbelasting

Servicio di Impuesto di Aruba ta bin cu cambionan hopi positivo pa loke ta trata adelanto tecnologico y miho sistema di pago entre otro, pero e biaha aki ta bin cu naheffingsaanslag pa loke ta Motorrijtuigbelasting, cu ta consisti di bin cu sancionnan grandi riba esunnan cu no ta paga na tempo, y tur esaki cu apoyo di ley. Sra. Mervely Romano, vocero di Departamento di Impuesto, ta splica.

Te awor akinan e clientenan no ta custuma cu niun tipo di cobranza, den pasado ley no tabata permiti esey, pero desde aña 2017 cu cambio den ley e sistema di belasting a haya oportunidad pa bin cu cambionan pa por cuminsa saca e naheffingsaanslag na esunan cu no ta cumpli cu e pago.

Na e momentonan aki e departamento di impuesto tin di pensa pa saca e cobranza den e di dos mita di aña 2018 despues cu e di dos fecha final caba di pasa. Esaki no ta recomendabel pa clientenan pa no keda pospone e pago pasobra e ora ta nifica cu ta bay paga mas hopi belasting y tambe na boet sin cu realmente tabata tin mester .

E naheffingsaanslag no ta bay sali di biaha, pero e ta bon pa trece dilanti pa e cliente bira consciente di kico e ta bay nifica pe. Den caso cu no cumpli cu e termino indica dentro di e cobranza e ta haya un par di dia mas pa cumpli cu e pago, pero despues di esey lo bin cu sistema aki di cobramento bou forsa di ley unda gradualmente e cobramento ta bin den un forma di forsa mas na riba e cliente pa finalmente por bin cu e pago.

Un ordo di detencion riba e salario di cliente ta un di medida cu ta bay wordo tuma anto sin cu e cliente lo por spera esaki, pa cobra e motorrijtuigbelasting y e por sigui bay mas leu unda lo por bay te na su cas y beslag riba un di su pertenencianan y e por ta hasta e auto.

Sra. Mervely Romano no ta recomenda pa ni un cliente yega asina leu cu un cliente por hasta perde su auto. Ta trece e sancionnan aki pasobra cu nan ta contempla den ley pero no ta necesario pa yega asina leu, y kier a pidi pa ta consciente di e consecuencianan si en caso no ta cumpli cu pago di belasting.

E recomendacion ta pa henter comunidad pa cumpli cu e deber di pago di motor belasting haci mas lihe cu ta posibel, unda riba esaki tambe tin e cooperacion di cuerpo di Polis pa control y supervision cu mester a sucede riba caya.

Tambe kier a menciona cu ta hopi importante pa pasa trece e plachi number esunnan cu a perde color pa por wordo traha nan di nobo, unda a solicita esaki for di aña pasa y puntualmente e grupo cu number di plachi entre 62 mil y 66 mil cu e grupo eynan a bin cu fout den e fabricacion y nan a perde nan colo, y por pasa na belasting unda cu ta haya un setnan nobo adicional y esaki ta gratuito.

Tambe e stickernan mester pega na e windshield man drechi pega pa polis por ripara cu e automobilista tin su belasting paga, no ta e idea djis core cu e sticker den su lachi di auto siendo cu ta obliga di ta pega riba e windshield.

Ta asina cu ora un cliente busca un number si no tin na e momento na stock e cliente ta haya un carta di permiso tanten e number ta keda cla y e ta duna un permiso di 30 dia y si ainda no keda cla, ta pidi na e cliente pa bolbe pasa y ta haya un stempel adicional e ora, pero no ta permiti tampoco keda core cu e sticker so y mester busca ora e ta cla y no laga na e luga di impuesto y polis ta keda pone atencion riba esaki, segun Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto.

