Departamento di Impuesto den preparacion pa saca cobransanan di Grondbelasting 2018

Despues di un preparacion intenso Departamento di Impuesto ta cla pa saca e cobransanan di Grondbelasting 2018. Den e dianan cu ta sigui nos clientenan lo haya e carta via post.

E tarifa di grondbelasting ta 0,4% di e balor di propiedad despues di kita e suma di dispensacion di Afl. 60.000,-.

Pa ley, Departamento di Impuesto tin e encargo pa saca e cobransa di grondbelasting un bes pa aña na e clientenan cu tin registra cu nan tin propiedad(nan) inmobil.

Si acaso bo no a registra bo propiedad ainda cerca nos, nos ta recomenda pa no sigui tarda. Si despues nos haya sa cu e propiedad no ta registra, nos lo haci e registro y posiblemente saca e cobransanan di e ultimo 5 añanan.

Pa mas informacion consulta e website di Departamento di Impuesto: http://www.impuesto.aw/Overzichtspaginagrond…/…/Default.aspx

