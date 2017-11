Departamento di Impuesto cu servicio di pago na DIMAS

Cu e meta pa mehora y haci servicio na cliente mas eficiente, Departamento di Impuesto

y DIMAS ta anuncia cu entrante dialuna 20 di november 2017 ta habri un servicio di caha

den nan oficina na Paardenbaaistraat 11. E servicio di caha aki ta solamente pa e clientenan di DIMAS.

E clientenan di DIMAS lo no mester bay mas na e oficina di Departamento di Impuesto na Camacuri, un oficina di MFA of otro oficina di gobierno den districto, pa por haci pago adelanta pa e diferente productonan y servicionan di DIMAS. Entrante dialuna, 20 di november, tur cliente di DIMAS lo tin e oportunidad pa por haci pago na e oficina di DIMAS menciona prome cu atende nan cita pa un servicio of producto.

Departamento di Impuesto lo tin un balie den e sala di espera di DIMAS, unda lo brinda

servicio di caha y asina facilita tur cliente di DIMAS cu tin mester di haci pago manera di:

– Gastonan administrativo (retributies)

– Gastonan pa permiso (leges) y

– E suma di deposito (waarborgsom)

E pagonan lo por wordo efectua unicamente cu tarheta di debito. Pues, lo no ta posibel pa

paga cu placa efectivo. E orario di servicio di caha di Departamento di Impuesto ubica na DIMAS ta:07.45 –11.30 y 13.15 – 15.30

Pagonan pa producto y servicio di DIMAS na e oficina principal di Departamento di Impuesto

lo no ta posibel mas entrante dialuna 20 di november. Ta mantene un periodo di transicion te fin di december 2017, durante cual ainda lo ta posibel pa e clientenan efectua pago na Departamento di Impuesto ubica na un MFA of un oficina di gobierno den districto. E intencion ta cu entrante di luna di januari 2018, lo e cliente lo por efectua tur pago solamente na DIMAS (of via DIMAS su online portal).

E servicio nobo aki ta den cuadro di e maneho pro activo y dirigi riba eficiencia cu DIMAS ta ehecutando e ultimo añanan. Ya por nota un reduccion den fila, un rapidez den oportunidad pa cita y pa procesa e peticionnan. A digitalisa e proceso y for di un operacion cu hopi papel, DIMAS ta bayendo awor den un departamento completamente digitalisa, moderno y eficiente.

Departamento di Impuesto y DIMAS ta haci un apelacion na tur cliente pa tuma bon nota di e cambionan den e servicio di pago aki pa evita cualkier inconveniencia.