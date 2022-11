Mañan, dia 7 di november, nos lo ta cera pa publico debi na trabou di mantencion inespera y urgente cu mester tuma lugar na e sistema di airco di e edificio. Alabes nos servicionan digital lo no ta disponibel.

Diamars, dia 8 di november, tur oficina lo habri bek pa brinda servicio na publico manera custumber. Igualmente tur servicio digital tambe lo ta disponibel.

Pa e personanan cu tin cita mañan, nos lo trata na atende tur e citanan riba diamars dia 8 di november na e mesun ora. Si esaki no ta posibel, nos lo avisa e persona via un yamada di telefon.

Di antemano danki pa e comprension y nos disculpa pa cualkier inconveniencia cu esaki por ocasiona.