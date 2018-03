Departamento di Impuesto bek den operacion na DIMAS

Entrante diamars 13 di maart nos servicio di caha situa na oficina di DIMAS (Paardenbaaistraat 11) lo ta bek den operacion.

E servicio aki ta unicamente pa e clientenan di DIMAS cu mester haci pago di permiso, gasto administrativo y suma di deposito. Sea asina bon di acudi na e balie ubica den e sala di espera durante e oranan:

7:45 am – 11:30 am

1:15 pm – 3:00 pm

E pagonan por wordo efectua unicamente cu tarheta di debito y no cu placa efectivo. E clientenan cu ta desea di paga cash mester acudi na MFA Savaneta, Paradera of Noord of na e oficina di gobierno na Santa Cruz of San Nicolas.

Nos ta haci un apelacion na tur cliente di DIMAS pa tuma nota di aviso aki pa evita cualkier inconveniencia.

