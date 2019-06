Departamento di Impuesto a introduci su app ‘Boi’

Departamento di Impuesto diahuebs durante un conferencia di prensa, a introduci su app “Bo Impuesto”. Esaki ta algo hopi importante, un canal di informacion pa Departametno di Impuesto. Sra. Meverly Romano, Relacionista Publico di DIMP ta amplia.

E app “Bo Impuesto” ta un producto cu a hinca hopi dedicacion den dje, cu lo yuda e departamento pa duna e servicion di calidad eleva desea.

E app a cuminsa como un idea, cu a nace den cas mes. Mas tanto el a cuminsa na momento cu nan tabata prepara pa bay otorga 85 mil plachi number, aña pasa. Di e tempo ey caba ya DIMP tabata pensa con ta e miho manera pa nan por yuda nan clientenan, e.o. Pa nan busca nan plachi y otorgamento asina grandi. E prome pensamento a bin ariba un sistema di afspraak cu DIMP lo por a haci realisabel via un app. Lamentabelmente, no a keda cla cu e app mas prome pa nan por a realisa e parti di afspraak. Pero esey keto bay ta e intencion si, pero den transcurso di luna lo sigui si ariba e idea cu a bira un producto final.

Departamento di Comunicacion di Departamento di Impuesto tabata hopi envolvi den desaroyo di e app. E diseño di e app ta den man di High Five Solutions.

A brainstorm diferente biaha con nan kier y kico nan kier. A pensa ariba e lenguahe cu ta uza, e app ta full na papiamento. Pero e intencion ta si pa esaki bay den otro idiomanan. Pensa tambe ariba departamentonan di comunicacion mester tene cuenta cuné, importante tambe ta e imagen corporativo di DIMP.

Tambe DIMP tabata encarga pa controla e uzo corecto di papiamento. A percura tambe pa e contenido di e app, ya cu ta bay haya contesta ariba diferente pregunta ora di repasa e app. E contenido ta hopi importante y den esaki tur colega di DIMP a participa, a duna un aporte hopi grandi na esaki, pa cual nan ta agradecido na e aporte cu a duna. A delibera hopi di cerca den un team pa loke ta e nomber di e app ‘Bo Impuesto’. Na final di dia tur ta comunica cu otro, tur kier comunica cu nan contribuyente y ora di esaki ta papia di e impuesto di e persona cu ta ‘Bo Impuesto’. Tambe e tagline ‘Full Suave’, kisas ta parce algo pret. Pero e ta mas bien pa ilustra cu departamento di impuesto entre e contribuyentenan y DIMP no tin un muraya cu ta forma un barera cu nunca por yega papia cu nan. Pasobra ta trata di homber y muhenan cu ta traha hopi duro pa pais Aruba. Loke ta haci nan diferente ta cu nan tin cu percura pa ehecuta ley di belasting. Esey hopi biaha mester mantene su mes na loke ley ta indica. Y esey hopi biaha e cliente no ta gusta e estricto cu DIMP ta. Pero esey no ta nifica cu no por papia cu otro. Semper ta posibel pa yega na otro den bon condicion.

P’esey e dunamento di servicio pa e cliente sinti pa e experencia, esey mester ta ‘full suave’, cu ta e tagline, cu ta indica cu pa loke ta e dunamento di servicio, e experiencia cu nan kier pa e cliente sinti, pa e experencia esey mester ta ‘full suave’.

Departamento di comunicacion tabata envolvi di acerca di e diseño di e icon, hunto cu e desaroyador e caso aki. E icon ta e app a wordo crea y manera bisa caba, a introduci un figura nobo cu ta un superhero, cu ta yama ‘Boi’. No ta algo usual cu un Departamento di gobierno ta pensa ariba un super heroe. Pero si ta pensa ariba un superservicio. Ta desea constantemente pa eleva nan servicio. Ainda tin hopi pa haci den cas.

Departamento di Impuesto ta trahando dura pa mehora nan servicio y ainda nan no ta na unda nan kier ta, falta hopi pa yega unda cu nan kier ta.

DIMP ta duna servicio na mas di 50 mil contribuyente, y no tur ora ta logra esaki, pero e dunamento di servicio ta hopi importante. Un grupo di studiante di Colegio Pariba y Abraham de Veerschool, ariba peticion di DIMP, a pensa ariba un manera con pa promove e app den desaroyo.

Den historia di DIMP nunca antes a existi un app y tin cu bisa cu bandai di e diseño di Boii a percura pa animacion di e figura aki. Y esaki lo wordo aprecia den videonan cu lo wordo introduci den transcurso di aña.

Na maart a cuminsa experencia e testing di e app, e tabata un experiencia hopi apart, algo nobo pa DIMP. Esaki den historia di DIMP nunca antes a existi un app y tin cu bis acu DIMP ta un trendsetter pa loke ta trata Servicio di gobierno ya cu masha poco departamento di gobierno por realisa un app.

