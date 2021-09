Departamento di Enseñansa Aruba cu trabou continuo pa Educacion Profesional

Recientemente Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) a organisa un exitoso Proyecto bou guia di Adviesbureau CINOP di Hulanda cu lo prepara docente pa duna enseñansa segun e concepto di Educacion Profesional (“Beroepsonderwijs”).

Durante e Proyecto a tuma luga firmamento di e protocol entre Directiva di Stichting Enseñansa Profesional Basico (SEPB) y Dienst Publieke Scholen (DPS). E protocol aki tin un duracion di mas of menos 1 aña y su meta ta pa trece un miho flujo entre EPB y EPI, cu ta resorta bou di DPS.

Opleiding

E 12 opleiding nobo ta forma parti di 4 sector y cada sector tin 3 diferente nivel di opleiding. Den sector “Techniek, Bouw en ICT” tin opleiding “Medewerker ICT support” (nivel 2), “Allround medewerker IT systems and devices” (nivel 3) y “Expert IT systems and devices” (nivel 4).

Den sector “Economie, Administratie & Handel” tin opleiding “Medewerker (financiële) administratie” (nivel 2), “Financiël administratief medewerker” (nivel 3) y “Bedrijfsadministrateur” (nivel 4).

Den sector “Zorg & Welzijn” tin opleiding “Helpende Zorg en Welzijn” (nivel 2), “Verzorgende IG” (nivel 3) y “MBO-Verpleegkundige” (nivel 4).

Den sector “Toerisme, Recreatie & Horeca” tin opleiding “Gastheer/-vrouw” (nivel 2), “Zelfstandig medewerker Leisure & Hospitality of Travel & Hospitality” (nivel 3) y

“Leidinggevende Leisure & Hospitality of Travel & Hospitality” (nivel 4).

Actornan

E actornan principal den e trayecto aki ta e docentenan di EPB y EPI cu den e aña nos dilanti lo forma parti di un trayecto cu lo contextualisa y introduci e 12 opleiding di e structura di cualificacion nobo pa Enseñansa Profesional na Aruba, e asina yama “ABO

kwalificatiestructuur” basa riba e situacion y necesidad di Aruba.

Esaki lo wordo haci bou guia di e Adviesbureau CINOP cu na luna di januari/februari 2022 lo regresa Aruba pa duna training y hiba combersacion cu diferente actornan. Departamento di Enseñansa Aruba lo dirigi esaki hunto cu e stuurgroep. E stuurgroep ta consisti di Directiva di Scol, Dirigente di Scol, Inspectoria di Educacion Profesional y Departamento di Enseñansa Aruba.

Actualmente DEA ta sigui reuni semanalmente cu e actornan principal di e proyecto y dos biaha pa luna ta reuni cu e stuurgroep y kerngroep.

Un innovacion asina no solamente ta super importante pa enseñansa na Aruba, pero tambe pa e mercado laboral. Studiantenan cu un nivel di educacion mas eleva lo contribui pa e mercado laboral tin trahadonan miho ekipa y esaki lo halsa e calidad di profesionalnan den nos sociedad cu na su turno lo yuda e bienestar y economia di Aruba.

