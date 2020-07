Departamento di Emergencia cu siguridad di tur bishitante na prome luga

Den cuadro di e pandemia di Covid-19 y sigur mirando cu frontera a habri Departamento di Emergencia cual diariamente ta atende un fluho grandi di pashent local y internacional kier garantisa siguridad y trankilidad na momento cu mester ayudo medico di emergencia.

Desde awe, 17 di juli en adelante ta obligatorio pa tur pashent y acompañante trece y bisti mask prome cu drenta departamento di emergencia. Si encaso pa un motibo of otro e pashent no tin un mask cu ne, departamento di emergencia lo provee uno pa e pashent so. Si e acompañante no tin un mask propio e lo mester warda te ora cu e pashent caba.

Alabes kier a recorda tur hende cu ta permiti solamente 1 acompañante pa cada pashent cu drenta departamento di emergencia.

Departamento di Emergencia ya pa algun luna tambe a percura pa den cada camber di espera, tanto paden y pafo tin 1.5 meter di distancia entre pashentnan pa asina minimalisa aglomeracion di hende. Alabes manera semper tin diferente punto strategico pa uzo di handsanitizer pa minimalisa riesgo di contaminacion.

Hospital kier a gradici tur hende pa nan cooperacion y comprension den e temponan dificil aki y no por keda sin bisa danki na esnan cu ta trahando dia y anochi pa asina hunto combati’e!

