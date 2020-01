Departamento di Emergencia a trata 195 pashent fin di aña y aña nobo

Departamento di Emergencia e ultimo dianan a atende un total di 195 pashent cuminsando desde 31 di december 2019 pa 12or di merdia te cu dia 2 di januari 2020 pa 6or di mainta. E promedio pa loke ta e tempo di espera cuminsando for di ora cu a yega te bay cas of wordo interna tabata 1 ora y 53 minuut. E edad di pashent cu a acudi na Departamento di Emergencia a varia entre baby pa 88 aña y di e 195 pashent un total di 27 a wordo admiti den Hospital.

Pa loke ta e incidentenan cu a pasa den nos comunidad a trata un total di 18 caso. E edad di pashent di e incidentenan fuera di lo comun a varia entre 3 aña pa 88 aña. A atende 5 pashent cu a drenta pa via di un of otro maltrato. A drenta 10 pa motibo di accident y tambe mester menciona cu tabatin 2 cu a drenta pa motibo di intoxicacion cu alcohol. Tambe a yega un pashent cu intencion di suicidio. Di tur e incidentenan aki 8 pashent tabata grave y mester a wordo admiti den hospital.

Pa loke ta herido causa pa vuurwerk e aña aki a atende solamente 3 pashent di cual nan edad a varia di 21 pa 43 aña. Di e 3 victima di vuurwerk afortunadamente niun mucha y niun tabata di un gravedad halto pa ser admiti den Hospital.

Hunta di Directiva, staf y personal di Hospital ta desea Aruba henter un prospero aña 2020 yena cu hopi salud y amor.

Comments

comments