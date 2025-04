Cu hopi emocion y un gran sentido di orguyo, Departamento di Cultura Aruba (DCA) ta manda un gran PABIEN na Guizza Maria Steenvoorde, cu a representa nos isla na un forma espectacular durante e competencia internacional di Teen Universe 2025 den fin di siman na Punta Cana, Republica Dominicana. DCA ta invita henter pueblo di Aruba pa bin duna nos Guizza un caluroso bon bini na su regreso na cas. E ta yega diaranson, 16 di april 2025 cu vuelo di Air Century pa 1:30 PM.

Guizza no ta un cara nobo pa nos. Desde 2021, el a forma parti di e gran famia di Cultura cu su participacion activo den e competencia “Arte di Palabra”, caminda el a briya repetidamente y a sali vencedor den su categoria. Durante vakantie grandi, tambe el a participa den “Dream Dare Do” y “Gang di Arte”, caminda su energia positivo, su sonrisa contagioso y su disposicion pa yuda otro a haci di dje un inspiracion pa hopi hoben.

Un anecdota cu keda den nos curazon ta di e biaha cu Aruba a participa na Arte di Palabra ABC unda tawata tin problema technico cu e micnan “headset” esaki a haci cu e participantenan di Aruba mester a haci uzo di “handheld mic”. Un paar a desanima paso nan a sinti cu e mic den man lo limita nan actuacion. Guizza a bin dilanti y a bisa cu e mic lo no haci diferencia, cu “nos lo mustra kico nos por cu mic den man”. Esaki ta Guizza: fuerte, positivo y semper cla pa motiva otro.

E no solamente a briya riba escenario, pero tambe den comunidad. Guizza a fungi tambe como Usher durante eventonan protocolar di Gobierno di Aruba y a subi riba tarima den eventonan nacional cu gran elegancia y pasion.

Pa nos di Departamento di Cultura Aruba, e logro di Guizza como ‘Teen Universe 2025’ ta un refleho di e dedicacion, talento y corahe cu e tin – un berdadero ehempel di loke cu hubentud Arubiano por logra. E logro monumental di Guizza Maria Steenvoorde como ‘Teen Universe 2025’ ta marca un momento historico pa nos pais. E titulo aki no ta solamente ta un reconocimento personal, sino un triunfo colectivo pa Aruba riba e escenario mundial. DCA semper ta respalda e plataforma di concursonan oficial di beyesa internacional, ya cu nan ta expone nos pais pa obtene, den tur e nacionnan participante, un cobertura di balor incalculable. E presencia di Aruba riba e plataforma di e intercambionan cultural aki no ta solamente en cuanto beyesa, sino tambe riba identidad, orguyo nacional y promocion di nos cultura unico.

Awe, Aruba ta briya mas fuerte cu nunca riba mapa internacional, danki na e coronacion di Guizza. E titulo ” Teen Universe” ta posiciona nos isla como un destino y un nacion cu ta produci talento di clase mundial – un mensahe poderoso pa e hubentud Arubano cu nan soñonan por bira realidad. E impacto di e logro aki ta duna resultado na promocion turistico, inspiracion pa hubentud y reconocimento cultural.

Danki Guizza, pa representa Aruba cu tanto orguyo, gracia y dignidad. Nos ta super orguyoso di bo y hopi exito den bo reinado di ‘Teen Universe 2025’!

Un bez mas: Pabien Guizza, su famia y tur esnan cu a stima y guia su persona den e caminda exitoso aki y naturalmente henter pueblo di Aruba. Corda ban ricibie masalmente, diaranson 16 di april pa 1or y mey di atardi na Aeropuerto.