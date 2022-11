Aruba y farandula di musica di Bolero ta perde otro gran persona, cantante, bolerista, artista y tocado di percusion menor (raspa y maraca), Sr. Hector Mario Quilotte mihor conoci com Tico.

Tico a crece den bario di Oranjestad (Rancho Straat) y ta di un famia di shete ruman di cual e ta e di cinco. Tico a haya guia di canto di Sra. Rhoda Frigerio (dfm) y Sr. Rufo Odor (dfm), cual ultimo tambe ta su famia. Formando parti di coronan Tico a siña hopi di canto.

Trayectorio musical di Tico a cuminsa ora e tabatin 14 aña di edad den “De Trupialen” y for di aña 1955 e la forma parti di “Los Elegantes”. Tico hunto cu Rudolf Brete (dfm) tabata amigo inseparabel. Hunto nan tabata bay show di defunto Adisson Croes na Voz di Aruba cu tabata yama Buscando Talento Artistico. Tico tabata bay pa anima Rudolf cu tabata canta como tenor. E tempo ey Tico tabata tin miedo di e microfon y nunca a participa den e show Buscando Talento Artistico.

Cu e grupo “Los Elegantes” nan a yega di acompaña Sr. Enrique Guzman (dfm). Tambe nan a acompaña diferente artista di Hooligans, Mexico. Despues e grupo a haci cambio di musica latino pa tur genero di musica. Pero mas loke Tico tabata gusta ta musica di bolero.

Tico a cuminsa cu “Los Elegantes”, cu a bira “Hap Cats” cu despues a bira “Oruba Sextet”. “Oruba Sextet” a bira despues “Latin Power”. Tico a canta cu orkesta di Mario Bislik (dfm) y ultimo a toca cu Sr. Joy Kock den “Golden Notes” na Sheraton Hotel. E gruponan musical cu Tico a participa cu nan semper tabata hopi disciplina y semper bon uniforma.

Na 2014 el a forma parti di e conhunto di Sr. Cay Luidens, pero pa motibo di salud mester a stop di haci presentacion pero el a sigui canta bolero asina cu tabata tin un oportunidad of segun peticion.

Cu “Latin Power” Tico a biaha pa Corsow, Venezuela y Colombia.

Tico a yega di canta den un festival di Tumba y tambe a canta den festival “Voz di Oro”. Den e “Festival di posterijen” el a sali ganado absoluto. Tambe Tico a yega di participa na festival di “Son y Boleros” di Cartagena cu un publico di mas o menos 3000 persona.

“Latin Power” a yega di graba na Bogota, Colombia y nan a graba tambe na Tele Aruba hunto cu Tirso Steba (dfm). Tico a realisa su soño ora cu Johnny Scharbaay a produci y aregla ocho (8) cancion pa su CD di boleros. Tico semper a gusta musica y canto, hasta ora di core auto e tabata canta pa expresa su mes, tanto den momento di tristesa of alegria.

Aruba a perde un gran Baluarte di Musica cu fayecimento di Sr. Quillotte.

Den nomber di director, staff y personal di Departamento di Cultura Aruba, (DCA), ta extende nos mas profundo condolencia na famia, amigo y conocirnan.

Cu Sr. Hector (Tico) Quilotte por sosega na paz den reino celestial.

Potret nan ta cortesia di DCA (SID) y algun di Sr. Errol de Freitas.