Departamento di Cultura Aruba ta haci e peticion y ta informa tocante: Plataforma Folklore den Sector Turistico

Departamento di Cultura Aruba (DCA) bou auspicio di Ministerio di Cultura a tene un reunion cu lidernan di grupo Tipico dia 4 di juli 2019 na DCA.

Lidernan di investigacion di e Proyecto aki, Chencho Kelly y Johnny Scharbaay a informa na tur e lidernan di grupopresente tocante e ultimo desaroyo di e PlataformaFolklore den Sector Turistico.

Tambe a haci peticion na cada lider di grupo si por entrega, lo siguiente:

1.​Un of mas potret di e grupo;

2.​Un video of grabacion;

3.​Un A-4 of mita A-4 cu un tiki di historia di e Grupo, p.e.

Informacion di: Ki tempo e grupo a ser funda?, Di cuanto musicante (integrante) e grupo ta consisti?Menciona algun caminda cu a haci presentacion y di mas importante.

E informacionnan aki a ser pidi na e lidernan di grupo di baile, durante e tayer di sra. Diana Antonette den luna di juni 2019 na Plaza Libertador G.F. Betico Croes.

Na esnan tanto grupo Tipico y Baile cu ainda no a entregae informacionnan aki, por ser asina bon pa haci esakiainda prome cu dia 15 di juli 2019 na DCA mes of via e mail: [email protected] of [email protected]

Contenido y meta di e Proyecto Plataforma ta lo siguiente:

Contenido di e proyecto

Mirando e cantidad di hotelnan aki na Aruba, mester creae posibilidad cu na momento nos bishitantenan yega un hotel nan por disfruta di nos musica folklore. Asinaexperencia di biaha cu enberdad nan a yega e perla den lama Caribe cu yama Aruba. Esaki ta conta tambe pa e prome luga di encuentro na yegada sea na Aereopuerto,Terminal di Crucero y hotelnan caminda e turista mesterpor experencia un caluroso bonbini.

DCA ta di opinion cu un anochi cultural mester forma partidi e producto cu un hotel ta ofrece na su bishitante.P’asina nan por haya un toke adicional na loke Aruba ta conoci p’e, esta su solo, santo blanco y su lama. Pa por crea e desaroyo tan desea aki pa nos agrupacionnan di Musica Folklore, Grupo di Baile y Caha di Orgel. DCA ainventarisa, investiga y presenta un plan concreto con pa realisa esaki integralmente cu diferente stake holders y companianan cu ta organisa evento cultural.

Meta di Proyecto

Meta di e proyecto ta pa bin cu un plataforma cu lo creadesaroyo duradero pa nos Agrupacionnan di MusicaFolklore, Grupo di Baile y Caha di Orgel den e sector turistico. Na mes momento nos ta yuda mantene nosfolklore y cultura bibo y por cuminsa crea e condicionnanpa por percura cu e presentacionnan di musica folkore, grupo di baile y caha di orgel den e sector turistico. Esakilo por ta di un nivel halto y profesional. Pa realisa esaki lo mester percura pa un situacion caminda tur grupo di enfoke ta sali beneficioso. Hotelnan, Aeropuerto y Terminal di Crucero ta amplia nan producto elevando e experiencia di nan bishitante y mediante di e plataformapor logra duna balor na nos artistanan local. Tur esakidoor di crea e posibilidad pa nan tin presentacionnanregular y structuralmente bou condicionnan faborabel.

Cu e bunita proyecto aki DCA pa medio di su Seccion di investigascion y documentacion ta spera di duna aportena un punto interesante di prioridad di educacion di arte y promove nos folklore na desaroyo di nos cultura Arubano.

