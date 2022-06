Bureau Rampenbestrijding Aruba a tuma nota cu den ultimo 48 ora atraves di medionan social tin Hype rond di un disturbio tropical ariba Oceano Atlantico. National Hurricane Center situa na Miami, USA cu ta e instancia official pa Atlantico y Caribe a informa y projecta cu e disturbio L94 lo tin 60 porciento chance di por desaroya den un sistema tropical den siguente 5 dianan.

E disturbio tropical L94 ta di 5 disturbio pa e temporada di horcan 2022 di cual uno so a desaroya den un systema tropical cu a haya nomber di Alex.

Pa cu disturbio L94 National Hurricane Center a saca un lista di islanan cu mester Monitor e disturbio su desaroyo. Pa Aruba desde 15 mei di tur aña conforme e plan di horcan, Meteo Aruba, Bureau Rampenbestrijding Aruba y e instancianan concerni ta monitor cualkier cambio den tempo di Oceano Atlantico y Caribe. Na momento cu e disturbio tropical ta bira un menasa pa Aruba cu por costa bida of daño na cualkier infrastructura Meteo Aruba despues di consulta cu National Hurricane Center, Meteo Aruba den consulta cu BRA lo informa Opperbevelhebber y Beleids Team pa pone Aruba ariba Watch. E plan di horcan di Aruba conoce tres fase prome cu pasada di cualkier systema tropical cu lo por tin effecto pa Aruba. E fase di monitor cu ta desde 15 mei te cu 30 november di tur aña. Despues si ta necesario 120 te 96 ora prome cu e pasada por pone Aruba ariba Watch, y despues di tres fase ta 36 ora prome cu e pasada ariba Warning. Pa watch y warning e Opperbevelhebber den e caso aki ta e Prome Minister di Aruba den un rueda di prensa extra ordinario lo informa e pueblo como e unico authoridad pa pone oficialmente Aruba ariba watch of warning. Loke pueblo di Aruba y instancianan por haci y mester haci ta revisa nan plan familiar of commercial pa cu Horcan. Na e momentonan aki L94 un disturbio tropical cu 60 porciento chens di bira un systema tropical no tin necesidad pa bay den panico loke medionan social ta creando. E pueblo mester sigui Medionan di comunicacion oficial pa e ultimo desaroyonan. Prensa ta wordo informa oficialmente door di Meteo Aruba y door di Bureau Rampenbestrijding Aruba pa cualkier eventualidad. Aruba ta den fase di Monitor y no ta den e fase di Watch. Cu esaki BRA ta spera di mitiga e Hype cu a wordo crea.