Departamento di calamidad ta vigilando e situacion di e yerbanan na costa panort

Sr Rino Hermans di Departamento Calamidad Aruba durante un entrevista a informa cu un biaha mas e yerbanan di lama atrobe a laba na nos costanan. E aña aki e intensidad di e yerba di lama conoci como Saragassum, ta mas halto cu normal cu nos a mira na Aruba. E situacion aki for di 9 Maart cu Boneiro a anuncia cu nan a haya un cantidad grandi di e yerbanan aki na nan costa y unda cu muy problamente Aruba lo hay’e. Pero despues di par di dia Curacao a haya esaki y tres dia pasa esakinan a yega Aruba y parti natural bridge a haya basta di e mata aki. Hopi hende a kere cu ta oil spil, pero ta e yerbanan di sargassum pero tin Kustwacht cu ta monitor e situacion aki pa nos departamento.

Tanteen cu e mata aki ta na costa nort di Aruba y ta caminda cu hende no ta frecuenta pa baña nos ta laga naturalesa haci su trabou. Caminda cu ta conoci cu turtuga ta haci nan neishi pa pone webo e ora ey nos lo actua y duna e atencion. E plan di accion actual nos ta trahando e sin en caso cu e desaroyo bay area zuid, cu ta Palm Beach, Eagle nos tin instancianan cla pa actua.

Nos tin helicopter di kustwacht tambe cu ta haci e controlnan pa nos tur dia. E ta bon pa tur hende ta bon na altura, caminda cu no tin hende ta baña y frecuenta no ta necesario pa bay haci un limpiesa pasobra naturalesa mes ta haci su parti. E yerbanan aki ta sali for di lama Atlantico y ta drenta Caribe, e no ta un fenomeno pero semper cierto temporada di aña bo ta haya un cantidad grandi di Sargassum, y tin un manunal p’e traha internacional y nos ta sigui esaki y basa di esaki nos ta traha nos lista di control pero e parti di informa pueblo. Henter aña e yerbanan aki t’ey den caribe pero e ta bay con e coriente ta y asina ta afecta nos un temporada cortico.

