Na algun paisnan e ta un practica pa fumiga den cabina di avion net prome cu yegada di un vuelo. E practica aki, yama desinsectacion di avion, ta wordo haci pa evita importacion di vectornan y malesanan transmiti pa vectornan.

Durante ultimo añanan a bin ta ripara cu e practica aki ta wordo aplica durante vuelonan pa Aruba, specialmente door di aerolineanan di Latino-America. Tin aerolinea ta menciona cu esaki ta wordo haci door cu e ta un rekisito di autoridadnan di Aruba. A base di iniciativa propio, y tambe a base di peticion di algun di e aerolineanan aki, Departamento di Aviacion Civil a tuma riba su mes pa trece claridad den esaki. A tuma contacto cu e autoridad concerni, cu ta Directie Volksgezondheid (DVG), door cu esaki ta un tema di salud publico.

Despues di a tuma nan tempo pa haci un bon analisis y evaluacion, DVG a confirma entre otro e siguiente puntonan:

Desinsectacion di cabina di avion na e momento aki no ta un rekisito legal pa vuelonan pa Aruba y na e momento aki DVG ta haya cu no ta hustificabel pa haci esaki un rekisito tampoco.

Banda di desinsectacion den cabina di avion, tin otro maneranan mas efectivo pa preveni importacion di vectornan y malesanan transmiti pa vectornan.

Sinembargo, den caso cu aerolineanan kier aplica desinsectacion den cabina di avion como parti di nan maneho di compania, segun guia di World Health Organization (WHO), DVG no ta descurasha esaki.

DVG a laga sa di lo keda monitorea y lo avisa den caso si mester bin cu medida pa evita importacion di vectornan y malesanan transmiti pa vectornan.

Departamento di Aviacion Civil a informa esaki mes ora verbalmente na e aerolineanan concerni, y dia 21 di mei 2024 a haci esaki por escrito na e aerolineanan.

Di awor en adelante, e aerolineanan cu ta scoge e practica di desinsectacion den cabina di avion durante vuelo pa Aruba lo ta haciendo esey a base di maneho di e compania y no paso e ta un rekisito legal di Aruba.

Cu esaki Departamento di Aviacion Civil ta duna contenido di su rol como facilitado den Aruba su industria di aviacion, segun Anexo 9 di ICAO (“Facilitation”).

Departamento di Aviacion Civil ta gradici nan coleganan di Directie Volksgezondheid pa nan cooperacion pa trece claridad den e asunto aki. Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Aviacion Civil na [email protected].