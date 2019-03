Departamento di Asuntonan Social tin hopi retonan grandi pa e aña aki

Awe 1 di maart ta Dia Internacional di Trahado Social na Aruba. Y como instancia, Departamento di Asunto Social tin un team bon ekipa na DAS, y e reto ta hopi grandi. Sra. Glenda Hernandez, directora di Departamento di Asuntonan Social ta amplia.

Segun Sra. Hernandez, nan ta deal cu hopi problema diariamente, pero esey ta caba hopi conoci caba na Aruba. E reto ta pa bay un tiki mas cerca di e hendenan, den cuadro di e aña di famia, aunke cu tur aña mester ta Aña di Famia, ya cu por bin dilanti si nos tin famianan cu ta funciona. Famianan cu ta wak pa otro y ta cuida otro. Den esey, por tin ainda un mehoracion. P’esey nos kier trece nos trahadonan social un tiki mas cerca di cas, bay na bishita, bay wak kico nan tin, kico nan tin mester, kico por yuda nan cun’e, y esey ta e retonan cu DAS tin e aña aki, dus cu ta bay mas cerca di e famia den barionan. Tambe ta bay cuminsa cu e School Approach, unda cu den un proyecto piloto lo cuminsa cu cuater scol basico y kleuter, unda lo wak kico ta e problemanan social di e scol ey, kico e muchanan, kico sorto di reto nan tin. Lo bishita e famianan tambe, di e alumnonnan aki, con por yudanan den e tereno aki.

Cu nos, Sra. Hernandez kiermen cu ta haya polis, instancianan manera Fundacion Guiami, Casa Cuna, tin hopi instancia cu lo yuda den esey. Ta wak tambe cu mas y mas trahado social ta trahado den diferente area, den cuadro di e Crisis Plan Social. Tin trahadonan social cu ta yuda un famia intensivo cu no ta funcionando adecua actualmente. Social Crisis Plan ta paga pa esey, y nan ta yudando e famia intensivamente, pa asina e mucha no lo wordo saca for di su cas. Mester corda bon, cu ta hinca e mucha den un instancia y despues e mucha of su yiunan lo cay bek. Preferiblemente e mucha keda den su famia mes, kico cu pasa e mucha lo keda stima su mama y su tata, mas cu tur hende, aunke con malo e ta pasa.

DAS kier enfatisa e trabao aki,cu ta uno hopi pisa. Bo mester por stima hende, si bo ta stima hende, e no ta logra, pasobra si bo no tin cariño pa hende, e no ta logra. E ora ta haya sa ken kier echt yuda un hende of ta traha solamente pa e salario fin di luna.

Sigur Sra. Hernandez a bisa cu e ta contento cu mester di mas trahado social di sexo masculino, ya cu esaki ta bon pa e ser masculino, door cu hopi biaha cosnan ta pasa na cas unda cu e ser masculino por papia cu e tata; e ta bay mas lihe cu e ser masculino cu e trahado femenino. Tambe lo bay haya un trahado social cu lo traha den Mediacion, p.e. den caso di divorcio e lo bay na cas y purba guia y intermedia. Bay na cas, wak kico ta e problema, si mester di mediacion, si mester yuda e mucha, ya cu e mester ta sigur na tur momento.

Aworaki lo bin cu Signs of Safety na tur luga di trabao. Si e mucha no ta sigur na su cas, como isntancia tur lo bin hunto pa wak pa e mucha ta sigur. Pero esaki e mucha no por implement’e di un dia pa otro. Lo bin un training intensivo na april, na scol y na polis, pa esaki wordo implementa. E ta tuma su tempo. No por haci magia, ya cu traha cu hende ta tuma su tempo, Sra. Glenda Hernandez, directora di Departamento di Impuesto a finalisa bisando.

