Departamento di Asuntonan Social cu dos number gratis

Departamento di Asunto Social dialuna ultimo a lansa unda cu tur number, tur yamada na 528- 1100, cu ta e oficina na Oranjestad, y 528- 1130 cu ta e oficina na San Nicolas, ta completamente gratis. Sra. Jesseline Soto Garcia- Kelly, cu e relato.

Tur yamada, sea for di telefon prepaid, hybrid, ta completamente gratis. E meta tras di esaki ta pa kibra e barera financiero pa cualkier cliente, of cualkier persona den comunidad, pa por haya e servicio di Departamento di Asuntonan Social, sin costa nada. Dus cualkier pregunta cu e tin, cualkier ayudo cu e mester, e ta completamente gratis.

Antes por bisa cu Departamento di Asuntonan Social ta haya yamada di clientenan cu ta pidi pa yamanan bek, pa motibo cu nan beltegoed a caba. Esey tabata e problema pakico nan no ta yama y mester acudi ten a Departamento di Asuntonan Social, pa haci cualkier pregunta, cu nan por a haci na telefon.

Awo pa cada un di e cuater servicionan, cual ta bida y famia, trahado social, abogado liber y bijstand, e yamada nan ey ta bira gratis.

Dialuna cu tabata e prome dia, no a ripara un mucho cambio pa e cantidad di yamada, pero e persona cu ta atende telefon di e dos numbernan, ta specificamente pa esey. Dus, nan por atende e yamadanan cu ta drenta pa dia.

Tin otro numbernan, p.e pa bijstand cu te ainda no ta gratis, pero ta algo cu lo delibera cu e director. E feedback cu nan ta haya ta cu e cada servicio tin un number directo, cu e secretaria di e departamento ta atende. Si e yamada drenta via central, e ta gratis.

Pa tur pregunta cu ta encera departamento di Asunto Social, un di e servicionan por haya via e number central, pa cualkier caso di asunto social. En principio, tur yamada por drenta via e number central, e ta wordo pasa door pa e afdeling concerni.

E ultimo añanan, dos pa tres aña, nan a ricibi un number specifico cu ta e tiplijn cu ta e number 582- 1111. Ta pidi pa tur persona cu tin cualkier tip cu ta encera bijstand, nan por haci’e directamente for di e number ey. E ta wordo atendi door di e departamento di bijstand. Si esaki en realidad ta pasa tur biaha, si nan ta haya tip, esey Sra. Soto- Garcia no ta sigur ya cu e ta un number cu ta sali den buki di telefon. No ta algo cu Departamento di Asuntonan Social a propaganda e ultimo temponan.

Pero awo cu Departamento di Asuntonan Social tin un vocero, lo por propaganda e number ey como tiplijn, segun Sra. Jesseline Soto Garcia- Kelly.

