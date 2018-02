Departamento di Asuntonan Economico cu encuesta tocante exportacion

Sra. Sharon Meijer – Van der Linde di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y Exprodesk (DEZHI) a spl

E obhetivo di e survey, primeramente ta pa haya sa e motibo dicon negoshinan no ta exportando actualmente. Kico ta e bareranan cu nan tin cu ta strobanan di exporta. Pero tambe nan kier sa con gobierno, of otro facilitadornan por yudanan cu e parti di exportacion. Tambe nan kier haya sa, kico ta loke a motiva nan, esunnan cu ta exportando caba pa tuma e paso pa nan exporta.

Por bisa cu e survey aki ta consisti den dos parti, primeramente den negoshinan cu ta exportando y esunnan cu no ta exportando. Kisas tin algun negoshi cu ta bisa cu nan no ta interesa den exporta. Pero tambe por tin negoshinan cu no ta exportando, pero si ta interesa pa haci esaki den futuro. Pa esaki nan kier sa nan demografico, kico ta nan descripcion, ki tipo di negoshi nan ta interesa den futuro y ki barera nan a haya nan mes confronta cun’e ora nan a yega di purba.

Ora un compania ta exporta, primeramente su mes como negoshi lo crece. Su productonan tambe lo haya un extension mas grandi, pero tambe e su negoshi lo crece, e lo beneficia di diferente factornan. P.e. di tecnologianan, cu e por haya ora di exporta, cu aworaki na Aruba, su conocemento lo amplia esaki. E tin hopi beneficio pero tambe pa nos economia. Unabes nos negoshinan cuminsa exporta, e lo contribui na nos economia tambe.

Arubanonan a cuminsa bira mas creativo. Tin hende cu ta traha jam, traha artesania. Tin grupo cu ta traha artesania di material recicla y e meta ta pa yudanan pa wak ki oportunidad tin eyfonan. Aruba tin productonan di calidad, pero tin ora atrobe, kisas mester sea e conocemento, e ayudo. Tin hopi informacion y documento cu tin persona con pa yena esakinan. Of con pa tuma e prome paso pa exporta nan producto of servicio.

Tin hopi hende ora di exporta ta pensa ariba producto, pero por exporta servicio tambe. Pa esey Exprodesk t’ey pa guia tur nos negoshinan cu ta interesa pa exporta den futuro. Un persona interesa pa exporta, Foreign Economic Relation tin dos unidad. Tin e unidad di idea y tin e unidad di Exprodesk. E unidad di idea ta yuda personanan cu por ta, na comienso no sa ainda of kier cuminsa cu’n negoshi. Y nan ta haya tur e guia necesario y asina e negoshi por wordo estableci y ta dunanan e guia durante e proceso di crecemento di negoshi.

Mas aleu, Sra. Meijer a sigui bisa, unabes e negoshi ta mas stabiel y e tin miras pa afo, pa sigui crece pafo di e mercado di Aruba, nan ta pasa pa Exprodesk cu lo dunanan guia. Ambos unidad, tanto e unidad di Idea y e unidad di Exprodesk ta duna workshop, trainingnan, cu ta capacita e negoshinan aki pa ta exitoso. Y tur e workshop, training y consultancy ta completamente gratis. Pa cualkier informacion, nan por yama Directie Economische Zaken of pasa na Sun Plaza Building na e di dos piso.

