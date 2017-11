Departamento di Asunto Social ta splica procedura cu nan ta uza pa yuda tur cu mester di ayudo

Departamento di Asunto Social (DAS) a tuma nota di un caso lamentabel cu a sali den medio di comunicacion recientemente. DAS ta haci uzo di e oportunidad aki, sin bay elabora riba e caso, pa splica e procedura na cual DAS mester tene su mes na dje como profesionalnan riba e tereno.

DAS tin e Seccion Guia Social na Departamento di Asunto Social. E tarea di e trahado social y di e trahado pa hubentud ta procede di e siguiente manera:

E trahado social ta ofrece sosten, conseho y guia na cliente(nan) cu, pa un of otro motibo, ta den un situacion dificil. E por ta un problema na unda e persona no sa con pa sali di dje of e persona por tin un pregunta y ta desea un conseho.

E trahado di hubentud ta ofrece sosten, conseho y guia na mayornan y tambe na mucha y hoben entre un edad di 0 te cu 24 aña. Como mayor bo por acerca e trahado di hubentud pa tur sorto di pregunta of problema relaciona cu bo yiu.

Con e procedura di ayudo individual ta tuma luga, ta di e siguiente manera. Ora un cliente acerca e Seccion Guia Social na un oficina pa comunidad, nos ta sigui e siguiente procedura:

E trahado administrativo ta atende e cliente y si e situacion no ta un crisis, e cliente lo haya un cita cu un trahado social of un trahado pa hubentud. E trahado social / trahado di hubentud ta haci un prome combersacion cu e cliente (intake). Si en caso e situacion di cliente no ta uno indica pa Departamento di Asunto Social, lo referi e caso na e instancia concerni, por ehempel den caso di adiccion. Den caso cu e situacion ta indica pa Departamento di Asunto Social, den cooperacion cu e cliente e trahado ta traha un plan con e ayudo/guia ta bay tuma luga. Den e plan aki e cliente tin un rol activo y e cliente mes ta keda responsabel pa e mehoracion di su situacion personal.

Departamento di Asunto Social tin laso cu diferente instancia p.e. pa vivienda, comestibel, utilidad, etc. Na momento cu un persona mester di ayudo pa, p.e. vivienda, Departamento di Asunto Social ta interveni cu e instancia concerni, ya cu Departamento di Asunto Social mes no ta dispone di cas. Den casonan asina decision final ta keda den man di e instancia concerni, manera por ehempel FCCA.

Kico nos ta spera di nos cliente?

Nos no ta duna e solucion na e cliente, pasobra nos ta kere cu e cliente mes tin cu traha na e mehoracion di su propio situacion personal. Nos ta sostene e cliente riba e caminda pa yega na e solucion. P’esey nos ta spera di nos cliente cu e ta duna nos tur informacion necesario y ta traha activamente na e solucion pa cu e mehoracion di su situacion.

E mesun procedura generalmente ta aplicabel si bo ta bay busca Bijstand of Onderstand. Akinan tambe bo tin cierto reglanan of obligacionnan cu mester cumpli cu nan pa por bin na remarca.

Con pa tuma contacto cu nos?

E oranan pa yega sin afspraak na nos oficina ta:

Dialuna te diabierna entre 7.30 am – 12’or y 1.00 pm – 4.30 pm. Durante e oranan aki bo por libremente pasa na e oficina di bo bario of yama y cu gusto lo atende’bo. Entre 12’or di merdia y 1.00 pm nos ta cera. Si bo persona ta biba sea na Oranjestad, Sta. Cruz, Noord of Paradera yama: 528 – 1100. Si bo persona ta biba na San Nicolas, Savaneta y bisindario yama: 528 – 1130.