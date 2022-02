Innovacion y tecnologia ta sigui desaroya su mes den Departamento di Asunto Social. Cu e meta pa brinda comunidad un miho servicio, e departamento ta lansa ‘Loket Social’, cual ta un servicio digital pa Bijstand. Den futuro cercano lo sigui digitalisa mas di e servicionan cu ta cay bou encargo di e departamento.

Kico esaki kiermen pa Bijstand?

Desde diaranzon 16 di februari 2022 tur persona cu kier haci un peticion nobo pa Bijstand of un peticion pa aumento di Bijstand mester haci esaki ‘online’. Tambe si como un cliente existente di Bijstand bo mester notifica seccion Bijstand un cambio, manera por ehempel, cambio di adres, cambio di number di telefon, cambio di estado civil etc, por haci esaki facilmente ‘online’.

Kico mester haci?

Sea via un computer, laptop of tablet bo ta subi Departamento di Asunto Social su website www.das.aw. Asina cu e pagina web habri bo ta klik riba Loket Social. E formulario digital mes lo guia bo pa asina bo cuminsa bo peticion pa Bijstand.

Documentonan cu bo mester tin na man

Na momento cu bo kier cuminsa cu bo peticion ‘online’ bo mester tin diferente documento na man. Si bo falta uno di nan, bo persona no lo por yena e formulario completo. Naturalmente ta posibel pa entrega documentonan ‘hard copy’ na seccion di Bijstand pero e meta mester ta pa gran mayoria haci esaki ‘online’ mes. Tene na cuenta cu mas lihe bo cumpli cu tur rekisito, mas lihe bo peticion por wordo procesa.

Bijstand ta mara na Ley

Tene semper na cuenta cu un peticion di Bijstand ta mara den Ley y cu e ta wordo duna pa famia. E cabes di cas ta e aplicante principal pero tambe informacion di cada un miembro di famia ta esencial.

Responsabilidad di parti di cliente

Si bo persona no ta den posesion di un computer, laptop of tablet, DAS ta recomenda pa acerca esunnan den seno familiar pa asisti cu esaki.

E formulario digital ta hopi simplifica pero mester tene na cuenta cu dependiendo di bo constelacion di famia, e por ta uno hopi extenso. Percura pa bo tin suficiente tempo (minimo 1 ora) disponibel na momento cu ta bay yena e formulario.

Kiosco disponibel

Pa facilita personanan cu realmente no tin acceso na un aparato electronico of no tin un persona cu por yuda den yena e formulario, DAS ta pone na disposicion di e clientenan aki dos Kiosco. Esakinan ta disponibel na DAS Eagle y DAS San Nicolas.

Cu un era nobo di digitalisacion, DAS ta enfoca den yuda tur persona cu ta acudi pa un servicio den un forma mas rapido y eficiente. Sinembargo, e ta keda semper na responsabilidad di cada cliente pa nan tuma nan mesun iniciativa den por ehempel tin tur papel na ordo of den notifica cambionan den nan situacion.

Pa mas informacion of pregunta por tuma contacto cu seccion Bijstand na telefon 528-1100/528-1110 of por manda un e-mail na [email protected]

