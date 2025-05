Diahuebs15 mei, Aruba ta uni cu e resto di e mundo pa celebra e Dia Internacional di Famia. E Departamento di Asunto Social (DAS) ta probecha e oportunidad aki pa pone enfasis ariba e importancia di famianan den nos sociedad y e necesidad pa sostene nan durante henter aña — no solamente riba e dia aki.

Bou di e lema di “Sostene Famianan, Sostene Comunidad,” DAS ta recorda nos comunidad cu famia ta e base di desaroyo humano, formacion di balornan y sosten emocional. Den famia ta caminda mucha ta siña stima, respeta, ta responsabilidad y tin sentido di comunidad. Pero famianan por florece solamente si nan ta rondona di sosten y comprencion di e comunidad.

Departamento di Asunto Social kier invita tur persona, negoshi y organisacion pa tuma un rol activo den sosten di famianan na Aruba. No solamente awe, pero cada dia. Un famia fuerte ta crea un comunidad fuerte!

Pa conmemora e dia aki, DAS ta informa cu e ta trahando cu e meta pa fortifica famianan, pa medio di:

Ofrece guia pa mayornan y famianan

Apoya lantamento di mucha na un forma positivo

Promove campaña nan preventivo pa sostene famianan saludabel

Traha na un programa di Certificacion pa promove Lugarnan di Trabou dirigi mas ariba famia “Family Friendly Workplaces”

Departamento di Asunto Social ta sigui traha hunto cu scolnan, stakeholders y organisacionnan den bario pa garantisa cu cada famia na Aruba tin acceso na e hermentnan necesario pa por sostene su bienestar fisico, emocional y social.

Nos invitacion ta cla: Laga nos cuida nos famianan, fortalece e lasonan familiar y crece como comunidad. E bienestar di Aruba ta depende di e stabilidad di su famianan.

Pa mas informacion tocante e diferente servicionan pa famia, por bishita e pagina di Facebook y e Website di Departamento di Asunto Social of por yama nos libremente na 5281100.

Sostene nos famianan, sostene Aruba.