Departamento di Asunto Economico: Ta informa tocante permiso pa establecimento di negoshi na Aruba

Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEZHI) ta atende entre otro permiso pa Establecimento di Negoshi (Vestigingsverordening Bedrijven).

Por haci negoshi den diferente forma, di cual esunnan mas comun ta Negoshi Propio (Eenmanszaak), Sociedad Colectivo (V.O.F.), Sociedad Anonimo (N.V.) y Sociedad Responsabilidad Limita (V.B.A.)

Personanan naci na Aruba, mayor di 18 aña y di nacionalidad Hulandes, como tambe personanan cu a naturalisa Hulandes aki na Aruba y cu tin 18 aña of mas di edad, no mester di permiso pa establece un Negoshi Propio of fungi como partner den un Sociedad Colectivo, tampoco pa fungi como director di un Sociedad Huridico (N.V., V.B.A., A.V.V.).

Pa tur otro caso permiso ta rekeri.

Ademas permiso ta rekeri pa e.o. muda un negoshi, amplia of cambia actividadnan comercial y sucursal di un Sociedad Huridico.

Fuera di e Ordenansa Nacional pa Establecimento di Negoshi, tur negoshi tin obligacion pa registra na Camara di Comercio.

Pa facilita e control riba cumplimento di e ley en cuestion, ta pidi tur comerciante pa tin na tur momento, den e establecimento corespondiente, e original of copia di e permiso(nan) necesario y/of un extracto di registracion na Camara di Comercio (no mas bieu cu 6 luna). Mester mustra e documentonan menciona na e ambtenaar di Departamento di Asunto Economico unda e control ta tuma lugar.

DEZHI ta constata na momento di control cu tin hopi negoshi, e.o. hotel, condominium, restaurant y otronan, cu no a registra e nomber di negoshi/nomber comercial na Camara di Comercio. Pa evita cu negoshinan por tin nomber similar y cu por trece confusion den pueblo mester haci esaki.

Ta informa tambe cu riba su website, www.deaci.aw por haya informacion di e servicionan cu e departamento ta brinda y tambe otro informacion riba e tereno di economia y comercio en general.

Pa loke ta trata e seccion pa permiso pa negoshi (Business License /Vestiging van Bedrijven), kier a informa cu, desde februari 2019, mester haci un afspraak, via e website menciona, pa por busca/ricibi informacion, entrega un peticion of pidi copia di un permiso. (Pa busca un permiso cu ta cla caba no mester haci afspraak)

Comments

comments