Departamento di Ambulance ta train su personal nobo

Personal di ambulance ta den training pa nan siña core ambulance. Sr. Liberato Hoek ta splica mas ariba esaki.

Actualmente Ambulance tin personal nobo y nan ta wordo getrain ariba e parti di coremtento. TIn 7 chauffeur cu ta den opleiding y coremento tambe ta forma parti di e opleiding. Na Mei ultimo a haci bijscholing pa personal di ambulance y aworaki ta toca na e personal nobo cu ta den opleiding. E parti di “Rijvaardigheid” ta consisti di dos blok, cual ta dos siman di coremento. E lo dura en total di 4 siman caminda e personal nobo lo bay train e parti di coremento, tanto ariba caminda grandi como na Palo Marga.

Sr. Hoek a sigui splica cu ta parti di curiculum, cu e chauffeur tin e parti di coremento y e parti di duna asistencia medico. E parti di coremento ta hopi importante, ya cu e pashent mester wordo transporta for di A pa B, sea pa hospital of pa Centro Medico Imsan. E ta hopi esencial, ya cu pa e vak ta nobo y ta hopi importante pa sa kico tur ta e detayenan. No ta solamente core cu velocidad halto pa yega hospital. Pero mester tene cuenta cu e trafico, cu e pashent cu bo colega cu ta sinta patras. E autonan aki no ta auto di famia, e tin su peso. E tin e pashent, e tin e materialnan cu si bo core cu velocidad halto e por hunga un rol hopi grandi.

Mayoria di e personal ta nobo, pero tin uno cu a yega di traha caba na ambulance. Pero e sistema a cambia, e ta un opleiding di Hulanda. E instructor ta bin for di Ambulance Academie di Hulanda. Esey ta e rekisitonan cu e opleiding ta exigi.

Na final di e opleiding, cual lo ta na November y nan lo mester haci un examen di “Rijvaardigheid” y tambe e parti di “Medisch Assisterend” cual ta wordo haci na Corsou. E parti di RIjvaardigheid pa motibo cu e reglanan di trafico di Aruba cu Corsou toch ta diferente, segun Sr. Liberato Hoek, di Departamento di Ambulance.