Departamento di Aduana ta pidi biaheronan pa tene cuenta cu permiso di importacion

Departamento di Aduana Aruba ta pidi biaheronan cu ta preparando pa biaha pa tene cuenta cu e tarea no fiscal di Aduana cual ta e tarea secundario. Esakinan ta tareanan delega na Aduana door di otro departamentonan gubernamental por ehempel Directie Volksgezondheid of DTI.

Locual ta encera cu pa motibo cu Aduana ta na frontera mester controla tur mercancia cu wordo importa, ta pasa transito of wordo exporta pa asina cuida e interes di pais Aruba riba e tereno di seguridad, salubridad, economia y medio ambiente. Ehempelnan hopi comun ta:

 Si un pasahero kier trece remedi, Aduana ta controla cu e pasahero tin un permiso valido di importación pa hasi esaki. Esaki ta pa evita cu remedinan of suplementonan cu no ta save wordo distribui riba nos isla.

 Pa cierto articulonan electronico ta rekeri di un permiso di importacion for di DTZ por ehempel pa drones y aparatonan di telecomunicacion.

 Alabes ta recorda biaheronan cu pa ley ta prohibi pa importa carni of productonan traha di carni for di Sur America y America Central. Solamente ta permiti pa importa carninan for di Slachthuizen certifica for di Merca y Europa.

Si durante control Aduana constata cu tin mercancianan cu ta prohibi pa ley esaki lo wordo confiska inmediatamente y por resulta den un multa of detencion. E ta bon pa e biahero corda cu Aduana tey pa cumpli cu e ley pa asina por juda cuida e bienestar di cada ciudadano di e pida baranca aki.

