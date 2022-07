Departamento di Aduana Aruba ta pidi biaheronan pa tene na cuenta productonan cu ta rekeri permiso di importacion na momento cu regresa bek for di exterior.

Productonan cu ta rekeri un permiso di importacion valido:

• Remedi:

Si un biahero kier trece remedi e lo mester obtene un permiso di importacion for di Inspectie Volksgezondheid. Si bo persona ta uza e remedinan diariamente pidi bo doctor di cas un paspoort medico pa asina bo persona por indica cu e remedinan den bo ekipahe ta pa uzo personal. Aduana por controla esaki.

• Articulonan electronico:

Pa cierto articulonan electronico ta rekeri un permiso di importacion for di Directie Telecommunicatie Zaken. Esaki ta encera drones, aparatonan di telecomunicacion, etc.

• Carni of productonan traha di carni:

Pa por importa carni mester obtene un permiso di importacion for di Veterinaire Dienst. Pa ley ta prohibi pa importa carni of productonan traha di carni for di Sur America y America Central. Solamente ta permiti pa importa carninan for di Slachthuizen certifica di Merca y Europa.

• Mata:

Si un biahero kier trece mata e lo mester obtene un permiso di importacion for di Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Si durante control Aduana constata cu tin mercancía cu ta prohibi pa ley, lo confisca esaki inmediatamente y por resulta den un multa of detencion. E ta bon pa e biahero corda cu Aduana tey pa cumpli cu ley pa asina por yuda cuida e bienestar di nos comunidad.

Pa mas informacion por bishita nos website: www.douane.aw y Facebook page. Tambe por tuma contacto cu nos na: [email protected] of 523-8888.