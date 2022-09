Recientemente Inspectie Volksgezondheid a introduci un maneho nobo en conexion cu importacion di suplemento y/of remedi cu no ta registra y suplemento pa uzo propio. E maneho aki ta indica cu cierto suplemento y remedi tin autorisacion pa importacion sin tin mester di un permiso for di Inspectie Volksgezondheid Aruba. Pa remedinan y/of suplementonan (‘zelfstandigheid’) den forma di suministracion farmaceutico manera tablet, injeccion, polvo, ampullen, suspencion, azeta, crema, zalf, y ‘zelfstandigheden’ pa uzo propio y pa animal cu no ta para riba e lista, mester obtene un permiso di importacion.

Pa obtene permiso di importacion mester manda e siguiente documentonan na [email protected]

Documentonan:

Un peticion pa permiso di importacion yena (documento di Douane) hunto cu e bill of lading of e formulario di Douane Luchthaven Reizigers.

Un declaracion yena pa uzo propio for di Inspectie Volksgezondheid Aruba (mester wordo inclui adhunto).

Un copia di forma di identificacion (paspoort of rijbewijs) di e individual cu ta importa e ‘zelfstandigheden’.

Un copia di e factura di e ‘zelfstandigheden’.

Si ta aplicabel, un copia di e verpakking di e ‘zelfstandigheden’.

E lista di remedinan y/of suplementonan cu no ta rekeri permiso di importacion ta obtenibel riba nos website via https://www.douane.aw/ bou di e seccion di documenten> download formulieren (particulier)> positieve lijst supplementen.

E formulario di declaracion pa uzo propio di Inspectie Volksgezondheid Aruba ta obtenibel riba nan website via https://www.iva.aw/seccion-di-remedi

Pa mas informacion of pregunta por tuma contacto cu Inspectie Volksgezondheid na 526-2160 of [email protected] como tambe Departamento di Aduana na 523-8888 of [email protected]