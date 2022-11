Temporada di fiesta ta acercando y Departamento di Aduana Aruba kier recorda tur importador di carga pa entrega tur informacion na tempo na e Customs Broker cu ta haci e declaracionnan den nos sistema di ASYCUDA sin tene informacion atras.

E aña aki Departamento di Aduana a traha un cantidad grandi di proces-verbaal contra importadornan di cual carga no a wordo declara manera ta stipula pa ley. Esaki consecuentemente ta trece stagnacion den e planning pa sigui duna servicio pa motibo cu mester sigui un proceso completo di inventarisacion di loke no a wordo declara. Esaki ta tuma tempo extra y ta stroba Douana di duna servicio na e siguiente cliente. Otro aspecto cu alabes ta stagna e planning den ultimo dianan ta importadornan cu no tin espacio adecuado y trahado suficiente pa baha container. Consecuentemente, cada bes mester para trabou, specialmente ora cu tin yobida. Na momento di baha container nos ta pidi tur importador pa tin suficiente trahado y material manera forklift, sker pa corta seyo di chumbo, etc.

Departamento di Aduana ta pidi tur importador pa tuma bon nota di esaki pa nos por sigui duna servicio sin interupcion innecesario.