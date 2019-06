Departamento di Aduana cu curso di capacitacion pa su empleadonan

Departamento di Aduana Aruba conhuntamente cu United Nations Conference on Trade and Development a ofrece un training intensivo na un team di funcionarionan di Aduana riba e área di funcionalidadnan importante den e sistema di Asycuda World.

E training aki a tuma lugar for di 17 di juni te cu 28 di juni 2019. Sr. Kamal Tahiri trahando na UNCTAD a bin Aruba pa un misión di 2 siman pa asina por capacita e funcionarionan di aduana riba e funcionalidadnan nobo di e sistema.

E training tabata consisti di diferente modulonan di cual ta consisti di entre otro System Configuration, INtergrated Tariff, Taxation Management, Risk Management & Selectivity, SAD & Reference Tables.

Den nomber di gerencia y Asycuda team nos kier a agradece sr. Kamal Tahiri di UNCTAD pa su dedicacion na e capacitacion di e team d Departamento di Aduana Aruba.

Gerencia y Asycuda Team alabes ta felicita tur coleganan cu a forma parti di e training, pa tur nan esfuersonan, interes y motivacion cu awor ta un embahador di inovacion y cu ta un sosten pa nan seccion riba e area di e systema di Asycuda.

