Departamento di Aduana Aruba: Informacion pa biahero over di importacion di carni

Carni of productonan cu ta contene carni por wordo importa solamente for di matadero aproba di Merca of Europa. E restriccion aki ta conta tambe pa importacion di carni of productonan traha di carni cu exepcion di esnan cu a wordo aproba door di Veterinaire Dienst Aruba.

Departamento di Aduana Aruba ta informa tambe cu e productonan manera ayaka y pan de jamon cu ta wordo hopi importa di Sur America den e temporada di fiesta tampoco mag di wordo importa. Den caso cu Aduana constata e productonan aki lo confiska esakinan y entrega nan na Veterinaire Dienst Aruba cu lo destrui e mercancia.

Mas informacion over di e ley yama: “Slacht en Keuringsverordening” por lesa riba nos website www.douane.aw.

