Diaranson 6 di augustus 2025 Departamento di Aduana a tene un encuentro na John F. Kennedy Education Center titula “Un Rato cu Douane” cu Brokernan, Aruba Trade & Industry Association (ATIA) y Comerciantenan Uni Aruba (CUA) pa trata diferente topico cu ta concerni e servicio y operacion di Aduana y pasonan pa fortalece colaboracion.
Den presencia di Minister di Finansa, Asunto Economico, y Sector Primario, sr. Geoffrey Wever, Director di Departamento di Aduana, sr. Roderick Croes, Management Team y expertonan, Director di ATIA y CUA, Brokernan a haya un presentacion di Aduana cual ta encera, entre otro, digitalisacion di nan proceduranan. Dos procedura cu ya ta digitalisa ta e permiso pa organisa un Carshow y Kosten van Dienstverlening. Un otro procedura, esta Bezwaar y Beroep, lo bay na vigor entrante 15 di augustus 2025 riba cual Aduana lo brinda mas informacion pronto. Alabes tabata tin un momento di interaccion pa atende cu e preocupacion y preguntanan di e Brokernan. E topiconan mas papia a encera e falta di personal na Aduana, splicacion di e clasificacion di color (geel, berde, blauw y cora) pa cu control di mercancia y mas acceso pa usuario den e sistema di Asycuda.
Minister Wever a expresa su sosten pa mehoracion den calidad di servicio pa Brokernan. Un trabou di un Broker ta crucial pa e sistema di comercio y nan servicio ta sostene e economia di pais Aruba. Pa e motibo aki ta importante pa tene combersacion y hunto yega na un solucion. Director di Aduana, sr. Croes, como tambe e Management Team ta satisfecho di mira representante di e Brokernan y ta gradici tur persona pa nan participacion y aporte.