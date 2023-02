Recientemente, durante dos diferente control di Aduana, ambtenaren a constata carganan ilegal.

E prome carga confisca a tuma luga riba 18 januari 2023. E carga a contene un gran cantidad di caha di webo empaketa den caha di appel cu no wordo declara. Ta trata di webo blanco cu mester di permiso di importacion for di Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI).

E di dos carga confisca a tuma luga riba 1 februari 2023. E carga a contene un gran cantidad di diferente tipo di medicamento cual tabata scondi den un container di fruta. Ta trata aki di medicamentonan manera diclofenac, diferente tipo di antibiotica, dolocom, sildenafil, ampicilina, fricilicont, diclofec forte, amoxilina, gripefin, mambo y hopi mas. E carga no a wordo declara y tampoco tabata tin permiso di importacion for di Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA).

Aduana a confisca e carganan aki y a pasa e casonan pa seccion di Recherche y Informacion (DRI).

DAA ta percura pa cumpli cu su tareanan fiscal como tambe e tareanan no-fiscal. Den e caso aki riba e tereno di salubridad, ta importante pa preveni carganan ilegal sali den mercado liber y alabes ta proteha e salud di e comunidad di Aruba.