Diabierna ultimo 26 september 2025 Gerencia di Departamento di Aduana conhuntamente cu Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Sector Primario, sr. Geoffrey Wever, Staf y invitadonan a celebra cu un grupo di funcionario den un ceremonia di hurtamentacion na John F. Kennedy Education Center.
Un total di 18 empleado a huramenta cu ta consisti di funcionarionan di Aduana como tambe un funcionario den e ramo administrativo.
Director di Departamentto di Aduana, sr . Roderick Croes y Minister di Finansa, sr. Geoffrey a gradici e grupo di funcionario di Departamento di Aduana pa nan dedicacion y servicio na nos comunidad y a recorda e funcionarionan kico nan compromiso y contribucion ta tanto pa Departamento di Aduana como tambe nan huramento como empleado publico.
Gerencia, Staf y personal di Departamento di Aduana ta felicita e grupo di funcionario cu a huramenta y cu Dios por guia y proteha cada un den nan tareanan diario.