Departamento Asunto Social: Pago di bijstand e fin di siman aki

Jesseline Soto Garcia Kelly representante di Departamento Social Aruba a informa cu e fin di siman aki ta e pago di bijstand pa luna di Mei. Lo bay tin cambio pa tres localidad pa pago, Postkantoor San Nicolas, Postkantoor Oranjestad y MFA Savaneta, nan ta e tres localidad di mas grandi di pago, y e pago pa e tres localidad aki lo keda mescos cu luna di April y nada no ta cambia pero a cuminsa haya diferente pregunta tocante e pagonan y pesei ta importante pa aclaria con e pago ta cana. Diabierna 8 Mei cuminsando 8 or di mainta te cu 12or merdia Postkantoor San Nicolas y Oranjestad ta paga fam A te cu K. Diasabra 9 Mei Postkantoor San Nicolas y Oranjestad di 8or mainta te cu 12or ta paga fam L te cu Z. E di tres localidad cu ta MFA Savaneta, riba diasabra 9 Mei ta paga 8or te cu 12 or fam A te cu K y parti merdia 1or te cu 5 or ta paga L te cu Z. Loke ta MFA Santa Cruz y MFA Paradera y Noord no tin ningun cambio. Tur hende cu ta cobra na e tres localidadnan aki ta cobra normal diasabra di 8 or te cu 12 or merdia. Ta continua mes un reglanan di luna di mei, no ta permiti mucha den establecimentonan di pago y si bo persona ta malo y no por cobra e dianan aki por autorisa un otro persona pa cobra pabo pero e persona mester acudi den e dianan dilanti na DAS cu un ID di ambos persona y un carta di autorisacion. Si bo ta interna den hospital tuma contacto cu e trahado social di hospital pa esaki keda regla lo mas pronto cu ta posibel. Tin corda cu tur hende di edad mas avansa tin prioridad ma drenta paden.

