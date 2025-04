Minister di Asunto Social, Salubridad, Cuido di Adulto Mayor y Maneho di Adiccion, sra. drs. Mervin Wyatt-Ras a ricibi diabierna mainta un presentacion exclusivo riba proyecto “Family Friendly Workplace” for di e partnernan internacional cu ta trahando hunto cu Comision Vision Pedagogico. E comision aki ta ser presidi door di Departamento di Asunto Social y ta consiti di 5 organisacion cu ta traha diariamente riba sosten na mayor. E miembro di e organisacionnan ta, Fundacion Pa Nos Muchanan, Fundacion Respeta Mi, Tienda di Educacion y Wit Gele Kruis Aruba.

E siman aki a tuma lugar un serie di workshop di tres dia diseña pa sigura cu ta colecta informacion valioso for tanto sector priva, gubernamental, no-gubernamental y sindicato. E iniciativa aki ta un testimonio di e poder di colaboracion. Tur sector ta compronde cu mayornan tin hopi responsabilidad y cu tin un desafio grandi pa balansa e bida di trabou y esun di famia.

Danki na e sosten financiero di Nationale Postcode Loterij di Hulanda, Aruba ta conta cu sosten tecnico di un team di experto di taya mundialmente renombra manera, sra. Ytske van Winden di UNICEF Hulanda, sra. Laurie Markle, sra. Ana Pro y sra. dr. Jenny Doubt di Parenting for Lifelong Health y sra. Fatmah Alkaabi cu ta lider di e proyecto “Parent-Friendly Label program” na Abu Dhabi.

Aruba ta conta cu e miho sosten tecnico disponibel pa hasi e iniciativa aki un realidad. Un proyecto asina lo tin un impacto grandi pa e famianan y e comunidad en general di Aruba.