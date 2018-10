Denzel Browne riba e portada di Phryme Magazine.

Como custumber, cada tres luna e team dinamico di Phryme Magazine ta lanza su edicion nobo di Phryme Magazine. Un revista cu tin como meta pa duna un plataforma na studiante Arubiano bibando den exterior pa comparti nan experencia cu e comunidad di Aruba y mundo. Recientemente, e di cinco edicion ta presenta un cara cu no ta desconoci pa e comunidad di Aruba, un artista hoben cual demas ta studiando ‘toegepast psychologie’ na Arnhem, esta Denzel Browne. Den un forma exclusivo Denzel ta conta Phryme tocante su pasion pa musica y e forma con e ta combina esaki cu su estudio.

Cu un gran acogida y aceptacion riba plataforma social, e edicion number cinco tambe ta conta cu un gran cantidad di articulo tocante otro studiantenan manera Arwin Fingal, Laura Lioe-A-Tjam, Alysha Boekhoudt, Franklin Seute y mucho mas. Sin lubida riba e contenido interesante cu Phryme Magazine tin pa ofrece riba su website. Treciendo topiconan diferente cu seguramente ta acapara atencion di cualkier persona.

Phryme Magazine ta un revista online completamente gratis y cu ta exclusivamente obtenibel ariba www.phrymemagazine.com. Un revista completamente na Ingles, cual ta haci’e un producto comprendibel pa mayoria persona rond di mundo. Ofrieciendo na mes un momento, un oportunidad no solamente pa promove Aruba su studiantenan den exterior, pero tambe pa promove Aruba como un isla turistico.

Desde su prome lansamento aña pasa, Phryme Magazine a sa di gana confiansa di e hobenan cu ta studiando den exterior y preparando pa bay afor. Haciendo e un plataforma unda por conecta y siña di otro. Cu metanan grandi p’asina sigui expande. Finalmente, e team hoben di Phryme Magazine ta gradici tur persona cu ya caba a acepta y registra na Phryme. Invitando henter e comunidad Arubano cu ainda no a subscribi, pa haci esaki totalmente gratis riba www.phrymemagazine.com p’asina keda bon antento di tur movecion di e revista, cual tin hopi sopresanan na caminda!

Pa cualkier pregunta, sugerencia of opinion cu ta desea comparti, por tuma contacto libremente atravez di [email protected] y por sigui nan riba tur plataforma social @phrymemagazine.com.

