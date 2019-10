Denuncianan cu MEP semper ta haci ta pa trece claridad den tur e scuridad di ladronicia y corupcion di e gobernacionnan di AVP

Despues cu e lider di AVP, Mike Eman a keda keto keto y no a comenta ningun dia so riba e desaster cu su gobierno a ocasiona relaciona cu renobacion/expansion di e hospital di 1 biyon florin demostrando asina su complicidad den pone salud di 120 mil habitante di e pais aki den peliger, diamars ultimo Mike Eman a dicidi di sali for di su winterslaap y a cuminsa ataca ferozmente Ministerio Publico alegando cu e instituto aki lo ta practicando persecucion politico den e caso bergonsoso di Avestruz.

Insinuacion sin base

Tambe manera un fli sin rabo Mike Eman a cuminsa ataca partido MEP bisando entre otro cu e gobiernonan di MEP durante mas di 30 aña a persigui politiconan di AVP y cual persecucion tabatin un solo meta, esta pa hiba e politiconan aki dilanti mesa berde y laga nan paga pa e fechorianan cometi. Sin duda esaki ta un insinuacion sin base di Mike Eman ya cu den pasado na varios ocasion – na momento cu MEP a drenta gobernacion y a constata cierto ladronicia y corupcion cometi pa e gobernantenan di AVP – sin hesita MEP semper a sa di denuncia tur e bagamunderianan aki cerca Ministerio Publico.

Gobernacion AVP, 1986-1988

Asina nos por a mira con durante 1986 pa 1988 e gobernantenan di AVP a duna garantianan pa loco na Mafia Italiano relaciona cu construccion di 3 hotel cu finalmente a keda den ruina atras, esta Beta Hotel, Ramada y Plantation. Durante añanan largo e caso aki a ser trata den Corte y finalmente a yega te na Corte Internacional na Den Haag y pais Aruba a ser sentencia na aña 2002 pa paga na SACE 206 miyon dollar. Tur esaki tabata danki na Henny Eman y su consehero Mike Eman y cu nos pueblo te na maart 2018 a caba di paga e debe aki.

Gobernacion AVP, 1994-2001

E siguiente gobernacion di e dinastia Eman y AVP (1994-2001) tambe nos a conoce ladronicia y bagamunderianan y cu partido MEP a denuncia na Ministerio Publico. Pa menciona algun di nan cu a wordo trata den Corte: Plan di Bario/Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas, Race Track, Radar, Radisson. Den esakinan tambe Henny y Mike Eman tabata envolvi. Nos tur por corda tambe con pa prome bes den historia di Aruba, un lider di AVP, Tico Croes a ser sentencia den e escandalo di Fondo Desaroyo Nobo San Nicolas.

Gobernacion AVP, 2010-2017

Den e ultimo gobernacion di AVP (2010-2017) un cantidad grandi di ladronicia y corupcion a tuma lugar y ya algun di nan a ser denuncia caba na Ministerio Publico. Pa menciona algun di nan: Permiso-gate (Ontheffingen) di cual ex Minister Paul Croes a ser sentencia caba na 4 aña di prison, Hedging gate, Tereno gate di cual ex Minister Benny Sevinger ta un sospechoso principal, Hospital gate etc. Tur e corupcionnan aki tambe a pasa dilanti wowo di Mike Eman y e unico persona cu el a laga colga door di denuncia e persona aki ta Paul Croes.

Y awor ta resulta cu un dia despues cu Robert Candelaria a confirma cu e ta confia e aparato hudicial, pasobra e ta bin di aya y a traha den dje y cu despues cu el a pidi pa no presiona e aparato hudicial, Mike Eman a pone Candelaria para banda di dje den e conferencia di prensa ultimo y p’asina nan por a ataca Ministerio Publico frontalmente.

Tur esaki nos por a mira tambe dia Tyson Lopez na 2017 a bisa cu lider Evelyn Wever Croes den su opinion a gana e debate politico di Camara di Comercio, un dia despues e mester a cana cu Mike Eman den bario pa pega luz. Di e forma aki Mike Eman den forma denigrante tabata trata su candidatonan riba lista.

Finalmente, ta bon pa enfatisa cu MEP no ta haci su denuncianan djis pa pret of cu MEP kier cera contrincantenan politico, pero ta deber di MEP pa den nomber di e pueblo Arubano haci e denuncianan aki pa salvaguardia e interes general di nos pueblo. Y si tin politiconan di AVP cu ta sinti nan mes incomodo pa cu esaki, so be it, ya cu tur cu comete maldad y corupcion lo mester sinta riba nan propio blaarnan.

