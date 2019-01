Dentro di 15 aña Inteligencia Artificial lo tuma 40% di e trabaonan over na nivel mundial

CIENCIA

Segun un experto renombra, e Inteligencia Artificial lo reemplasa cada biaha mas tur e trabaonan repetitivo, no solamente trabaonan manual, pero tambe esunnan intelectual. Pero ainda tin speransa pa humanidad.

Segun e experto, den solamente 15 aña, 40% di e trabaonan na mundo lo por wordo realisa door di mashinnan. Kai Fu Lee, escritor, capitalista di riesgo, ex vice presidente di Google Inc., y un persona cu tin mas di 30 aña di experiencia den Inteligencia Artificial, ta haci e prediccion aki den e proximo edicion di CBS ’60 minutes’.

IA lo desplasa cada biaha lo desplasa e trabaonan repetitivo, no solamente e trabao manual, sino tambe e trabao intelectual tambe”, Lee ta sigura.

Di mes manera, e experto Chines a indica cu trabaonan “cu ta parce di ta un poco fastioso”, manera esun di un waiter of un koki, “lo wordo automatisa”.

E cambionan ariba tereno laboral, no asina leu pero si inminente, segun Lee, ta representa un reto pa e sistema educativo. Pa esey e empresario ta financiando programanan cu ta promove e siñamento di e ultimo tecnologianan di IA na studiantenan den e skinanan mas remoto di China.

Falta di conexion entre humanonan

Suerte ta, cu no tur cos parce di ta perdi pa humanidad, segun Lee a sigura na The Daily Mail. “IA ta poderoso y adaptabel, pero no e no por haci tur cos loke un ser humano ta haci”, el a admiti.

Na su parecer, IA no por crea, conseptualisa, of haci un planificacion strategico, y tampoco haci un trabao complica cu ta rekeri un coordinacion preciso entre man y wowo. E empresario ta kere ademas, cu e ta presenta deficiencianan na hora di trata cu espacionan desconoci y no structura.

Y mas ainda, inteligencia artificial no por interactua cu humanonan “di mes manera cu’n ser humano”, cu afecto, conexion humano pa humano y compasion.

Psikiatranan, trahadonan social y conseheronan matrimonial tin poco posibilidad di perde nan trabao. Mescos ta conta pa verpleegsternan, e mesun investigadonan di inteligencia artificial y cientificonan, segun e experto.

Comments

comments