Dentista Hugo van Trigt lo baha cu pensioen

Dentista Hugo van Trigt ta un dentista cu pa hopi aña a duna servicio na clientenan di AZV. El a haci 65 aña y den trayectoria di AZV, semper ta asina cu ora un dunado di servicio cumpli 65 aña, esey ta bira e momento cu e contracto ta bay termina. Den su caso ta asina cu e tin hopi asegurado cu el a duna servicio y esaki ta un cantidad di 14.720 asegurado, cual tin cu bay percura pa nan cuido sigui y esaki ta bay sosode di e siguiente manera.

AZV a yega na un palabracion cu e dentista lo keda traha te cu dia 31 di October. Sin embargo, door cu e grupo di cliente ta grandi, lo cuminsa traspasa esakinan gradualmente pa otro dentistanan.

Vocero di AZV, Solange Tchong, a splica cu aseguradonan cu ta inscribi bao di Hugo van Trigt, lo haya un carta na su cas, pa avisa cu e traspaso automatico lo tuma luga y avisa na cua dentista e ta wordo inscribi awor aki. Ta un trayecto cu a haci hunto cu dentista van Trigt, como cu e tin hopi aña ta traha pa e aseguradonan di AZV. A dicidi pa brinda su oportunidad pa e tambe duna su opinion, dus wak con ta bay dividi e grupo grandi aki di asegurado. Mas cu claro, door cu ta un grupo grandi, kier haci’e na un otro forma, unda ta brinda e oportunidad pa cada un di e otro dentistanan por haya un parti di e grupo aki.

Loke a haci ta, cu nan a saca carta na unda cu a avisa. E prome grupo cu lo ricibi carta ta 4000 asegurado cu ta bay pasa entrante 1 di October pa dentista Aldrick Hunt. Esey ta e prome grupo. Dentista Aldrick Hunt ta traha actualmente na Vega Dental Clinic na Dakota y esaki ta e prome grupo cu ta bay haya un carta cu nan traspaso ta tuma luga entrante 1 di October, 2017.

E siguiente grupo cu tin, cu tambe ta bay wordo traspasa ta esun di dentista Hugo van Trigt pa su yiu kende tambe ta finalisanto pa bira dentista, esta Kiara van Trigt. Kiara van Trigt tambe lo bay ricibi un grupo y esaki lo bay ta entrante 1 di November 2017.

Por ultimo ta keda cu un cantidad di 4568 asegurado, cu ainda mester wordo traspasa. E escogencia aki ta uno cu AZV a haci na unda cu a wak e adres di e aseguradonan aki. Por a wak cu e mayoria toch ta den cercania di Playa y e ora eynan a opta tambe pa traspasa e grupo aki pa e dentistanan cu ta mas cerca, cu ta den e area di Playa. Eseynan ta dentistanan manera Sami Villanueva, Lacle, Nuboer, Rosales, Oduber, Ternera-Giel y Soto. Esaki ta un grupo di dentista cu lo haya cada un di nan, mas ofm menos 500 asegurado acerca. Tambe pa e grupo aki ta conta cu nan lo haya un carta di AZV cu entrante 1 di October nan ta pasa pa un di e dentistanan aki.

Ta un grupo grandi y ta pidi e aseguradonan inscribi cerca dentista Hugo van Trigt pa tuma nota cu Azv a percura pa e continuacion di nan cuido dental por sigui y esey ta nifica si cu ta bay tin cambio, pasobra AZV ta hopi gradicido na dentista Hugo van Trigt, pero ta asina si cu una bes nan cumpli 65 aña, e ta asina cu den e contracto tin cu termina pasobra esey ta e edad unda cu AZV ta stop di sigui cu e dentista.

E atencion mas grandi ta na e fechanan. Tin un grupo grandi cu ta wordo traspasa entrante 1 di October. Eseynan ta esnan pa Aldrick Hunt y e restonan cu a wordo menciona, cu ta un total di 9 dentista. Banda di esey tin e siguiente grupo cu entrante 1 di November, 2017 ta pasa pa dentista Kiara van Trigt.

Ta pidi atencion pa tuma nota di esaki y e aseguradonan lo haya nan carta, ya cu esakinan a wordo prepara y a wordo manda caba pa diferente asegurado cu hasta a yama AZV pa bisa cu e carta a drenta entre tanto.

Ta hopi importante pa tuma nota di esaki.

Solange Tchong a sigui splica cu e asegurado den e mesun carta, unda cu ta avisa cu ta brinda e traspaso automatico, ta informa nan cu si nan no ta di acuerdo, nan tin e libertad pa por bay scoge dentro di e resto di e otro grupo y a hasta manda un lista adhunto cu e carta, pa asina e asegurado por sa cual ta e otro dentistanan cu e tin como opcion. E ta asina cu un biaha mas, AZV ta responsabilisa cu mes, nan a percura pa tin un continuacion di cuido. Na prome instancia a sinta y a papia cu dentista van Trigt, pasobra kier a brinda e oportunidad pa wak e lista, como cu e conoce su pashentnan mas miho. E mes por a wak y scoge y duna conseho kico e ta prefera. Banda di esey AZV tambe ta tuma paso. Nan a bay wak tambe con e informacion di adres di e clientenan ta y wak kico ta e opcion. Prome opcion ta busca dentistanan den e area di Playa of vecindario, ya cu a wak cu esey ta e gran mayoria di e clientenan, unda nan ta biba.

Un biaha mas, esey ta loke nan a haci di nan banda, pero ta berdad, den caso cu e asegurado no ta di acuerdo cu esaki, e ora eynan e ta haya e chens, e oportunidad pa haci cambio di dentista y den e carta a bisa nan di ki forma nan por haci esaki. Pero tambe a duna nan un lista na unda nan por wak e nomber di tur e otro dentistanan pa nan por cambia, segun Tchong.