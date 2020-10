Dentista H. Marsman y S. DʾLisle a termina contracto cu AZV

Recientemente dentista Hendrik Marsman y Sadira DʾLisle a termina nan contracto cu AZV. Esaki ta nifica cu e aseguradonan inscribi cerca e dentistanan aki no por haci uzo mas di e servicio di cuido dental pa medio di Fondo AZV.

Pakete cuido dental

Desde inicio di AZV na 2001 e pakete di cuido dental ta limita y ta inclui rancamento di djente, protesis di djente y algun cirugianan di indole general. Sin embargo, pa haci uzo di e servicionan aki, e ley di AZV ta stipula cu bo mester ta inscribi cerca un dentista cu ta den servicio di AZV.

Haci cambio via AZV app

Pʾesey e aseguradonan tin e oportunidad awor pa haci cambio di dentista pa uno cu ta den servicio di AZV. Por haci e peticion pa cambio di dentista via e AZV app. Pa haci esaki bo, bo ta bay den e Menu →Dunadonan di cuido →e dunado di cuido di …→Cambia di dunado di cuido →Scoge un tipo di dunado di cuido. Eynan bo ta click e hoki di dentista y busca e nomber di esun cu awor bo ta desea. Primi y manda e peticion.

Haci cambio via email

Otro manera cu bo por haci peticion pa cambio di dentista ta pa medio di un email na nos departamento di Administracion di Polisa y Servicio na Cliente: [email protected] Corda di inclui un scan di bo ID (sea paspoort, cedula of rijbewijs valido).

Ultimo fecha pa peticion di cambio

E ultimo fecha pa haci cambio di dentista H.Marsman of dentista S. DʾLisle pa un dentista nobo den servicio di AZV ta 13 di november 2020. Pashentnan bou tratamento autorisa door di AZV mester finalisa esaki tambe riba fecha di 13 di november 2020.

Despues di dicho fecha, tur tratamento mester wordo pidi via e dentista nobo (via email [email protected]).

Comments

comments