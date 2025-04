Diasabra mainta e propetario di Hamaca situa na Linear Park tabata na su negoshi pa atende cu e clientelanan y e trahadornan, pasa di 10’or a tuma nota di un bishita indesea pe negoshi ya cu den pasado e personanan aki a yega di insulta te agredi su personal y nunca a pidi disculpa, ya cu boca grandi e dokter a bisa e propetario cu esey HAMAS lo pasa e pidi e muhenan sorry.



Tur hende conoce e propetario di Hamaka cu e no ta desea hende problematico na su lugar unda cu ta un lugar trankilo di cual tur propetario di un negoshi tambe kier esei pa bin trankilidad.

Pero e famoso dentista Bermudez cu su pareha y un homber mes a yega bebi pata pata pa di tres dia caba parti mainta na Hamaka y Kevin a bisanan bon cla aki boso no ta welcome cu e manera ey di arogancia y gritamento. Nan no a gusta y aki e propetario a yama Polis pa bin core cu nan debi cu nan ta basta bou influencia ey. Un hende a bin buscanan net Polis a yega y asina Polis a atende cu nan debidamente pa splicanan cu nan no ta bon bini mas eynan cu e actitud.

Acaso Bermudez no lo gusta hende yega su negoshi na Piedra Plat y haci desordo, of mescos e bochinchanan cu nan ta haci den un famoso hotel su pool, pero yen lugar tin nan di blacklist.