Fraccion di AVP den Parlamento di Aruba a reuni recientemente pa trata un tema di gran importancia: e cuido di adultonan mayor na nos isla. Parlamentario Dennerich Kelly a expresa su opinion despues di e sesion publico, destacando e seriedad cu e tema ta merece y e compromiso cu AVP tin pa sigui pone enfoke den e area aki.
Segun Kelly, e presentacion durante e sesion — hiba door di e minister encarga Mervin Wyatt-Ras, hunto cu Departamento di Asunto di Adulto Mayor y Inspeccion di Salud Aruba — tabata “sumamente ameno y informativo” den splicacion di e maneho di gobierno actual.
E parlamentario a indica cu “recientemente nos a scucha varios partner den comunidad cu ta expresa preocupacion tocante cierto asunto. Esaki ta cuadra cu e realidad cu nos ta mira dia pa dia.” Kelly a menciona cu ta existi diferente grupo di trabou cu ta yuda den e maneho di e situacion, y cu e gobierno ta duna su debido atencion na e diferente parti cu ta envolvi.
Den su reaccion, Kelly a enfatisa cu e crisis di cuido di adultonan mayor no ta solamente un tema local, sino un reto mundial. “Crisis pa loke ta trata cuido di adultonan mayor no ta solamente na Aruba; e tin atencion debido rond mundo.”
Pa e razon aki, e parlamentario a insisti cu Aruba mester pensa mas leu cu djis presente: “Nos no por keda keto solamente cu loke nos ta bezig cu ne aworaki, pero mester mira ya pa loke ta trata e proximo 3, 5 y 10 aña.”
Kelly a saluda e esfuerzo di e minister pa traha riba un maneho concreto cu ta busca no solamente un cuido di calidad halto pa nos grandinan, pero tambe pa fortifica e posicion di profesionalnan y casnan di cuido cu ta brinda e servicio aki.
“Nos adultonan mayor a construi e pais cu nos tin awe. Nan ta merece respeto, atencion y cuido digno,” a conclui Dennerich Kelly. “Como AVP, nos ta sigui pone enfoke riba e tema aki pa sigura cu e sistema di cuido na Aruba por sigui crece den calidad y sostenibilidad.”